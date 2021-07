Jacqueline Fernandez brûle Internet avec des photos chaudes fumantes affichant son dos nu sexy

Jacqueline Fernandez est là pour faire monter la température du week-end avec ses photos torrides. S’adressant à ses réseaux sociaux, Jacqueline a partagé quelques photos super chaudes, enveloppées dans une couverture rouge alors qu’elle écrivait: « Vous…

Rayonnante dans son profil gauche, l’actrice de ‘RamSetu’ regarde l’appareil photo sur la première photo alors qu’elle tient la couverture près de lui pour couvrir sa modestie tout en donnant aux fans un aperçu de son dos tonique posant dans des toilettes qui avaient des articles de toilette étalés sur le espace devant un miroir avec un léger reflet de la main de la diva.

Sur la deuxième photo, Jacqueline est vue face à son dos nu vers la caméra, regardant de plus près sa silhouette tonique. Maquillage sur le point et aucun accessoire arrondi du look de Jacqueline pour la séance photo candide.

Jetez un œil aux images ici :

Jacqueline est une utilisatrice active des médias sociaux. Récemment, l’actrice a partagé quelques photos sur ses histoires Instagram dans lesquelles elle a été vue en train de profiter de séances d’équitation. plus tard, l’actrice a partagé quelques photos sur son fil Instagram nourrissant le cheval ‘Thor’. Sur les photos, l’actrice porte un polo blanc avec un pantalon d’équitation. Elle a surmonté son look d’un large sourire.

Regardez la photo ici :

Côté travail, on verra Jacqueline Fernandez ensuite dans ‘Ram Setu’ avec Akshay Kumar. Elle a également un autre film intitulé ‘Bachchan Pandey’ avec Akshay Kumar. Réalisé par Farhad Samji, il met également en vedette Kriti Sanon. Jacqueline attend actuellement la sortie de la comédie d’horreur ‘Bhoot Police’, qui comprend également Saif Ali Khan, Arjun Kapoor et Yami Gautam.