Jacqueline Fernandez-Badshah se réunissent pour leur deuxième clip ‘Paani Paani’, premier look out

Après le succès retentissant du clip ‘Genda Phool’, l’actrice de Bollywood Jacqueline Fernandez collabore à nouveau avec Badshah et Aastha Gill pour une autre chanson intitulée ‘Paani Paani’.

Badshah et Jacqueline se sont toutes deux rendues sur leurs comptes Instagram respectifs lundi 30 mai pour partager le premier aperçu de la chanson les mettant en vedette. D’après l’affiche, la chimie entre les deux semble crépiter.

Dans la légende, Badhsha a écrit: « J’aimerais que vous sachiez ce qui s’en vient. @jacquelinef143 @aasthagill @saregama_official @badboyshah @adityadevmusic LE PLUS GRAND HYMNE PUTAIN. Pas de blagues. Pas de plafond. »

En partageant l’affiche de la chanson, Jacqueline a écrit : « C’est reparti #PAANIPAANI @saregama_official @aasthagill @badboyshah. »

L’affiche comprenait le titre de la chanson, « Paani Paani » écrit en lettres d’or. Jacqueline et Badshah avaient précédemment partagé une photo où les mots « Paani Paani » étaient placés sur le fond d’un désert chauffé avec des nuances chaudes de jaune et d’orange.

La chanson a été écrite, composée et chantée par Badshah, avec Gill, et présente la belle Jacqueline dans sa vidéo. ‘Paani Paani’ a été tourné dans des endroits exotiques à Jaisalmer. La chanson sortira bientôt sur Saregama.

L’année dernière, Jacqueline et Badshah ont créé de la magie avec leur chanson ‘Genda Phool’ qui est devenue la quatrième vidéo la plus regardée sur YouTube à travers le monde. Bien qu’il s’agisse de la deuxième collaboration de Jacqueline avec Badshah, cette chanson sera la quatrième chanson de Badshah et Astha Gill ensemble. Les deux ont déjà travaillé sur des chansons telles que « DJ Wale Babu », « Buzz » et « Heartless ».

Jacqueline a récemment diverti les téléspectateurs avec ses talents de danseuse avec son apparition spéciale dans la chanson ‘Dil De Diya’ du film de Salman Khan ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’. L’acteur a un certain nombre de films dans son chat et sera ensuite vu dans « Bachchan Pandey », « Bhoot Police », « Attack », « Cirkus » et « Ram Setu ».

(Avec entrées ANI)