Jacqueline Fernandez assaillie devant le tribunal après avoir obtenu une caution dans l’affaire Sukesh Chandrasekhar de Rs 200 crore

Mardi, un tribunal de Delhi a accordé une caution avant arrestation à l’actrice Jacqueline Fernandez dans l’affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crore qui impliquait l’escroc multimillionnaire Sukesh Chandrashekhar, qui fait l’objet d’une enquête par la Direction de l’application (ED).

Lorsque Jacqueline Fernandez est sortie du tribunal, plusieurs personnes l’ont entourée. Dans la vidéo virale, on peut voir l’actrice devenir mal à l’aise. Les internautes ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Galti kar rahe they tum log. Ek camera seedha uske muh me ghusa dete na. Itni porte bhi kyu rakha. Le deuxième a dit : « Laisse-la respirer.

#REGARDEZ | Jacqueline Fernandez quitte le tribunal de Patiala House à Delhi après avoir obtenu une caution dans une affaire de blanchiment d’argent de Rs 200 crores impliquant l’escroc présumé Sukesh Chandrashekhar pic.twitter.com/d1qjSaLZeg— ANI (@ANI) 15 novembre 2022

La troisième personne a mentionné : « C’est faux. Je ne pense pas que ce soit la façon de harceler quelqu’un. L’un des utilisateurs des médias sociaux a comparé sa situation avec Rhea Chakraborty et a écrit: «Cela a de telles vibrations Rhea Chakraborty. La façon dont elle a été traitée dans son cas était triste.

Pour les non-initiés, le juge des sessions supplémentaires Shailender Malik a rendu l’ordonnance qui avait été réservée la semaine dernière. Une copie détaillée de la commande sera mise à disposition plus tard dans la journée.

L’ED avait récemment déposé son deuxième acte d’accusation supplémentaire désignant Jacqueline comme accusé. Le 26 septembre, le tribunal a accordé une protection provisoire contre l’arrestation à Jacqueline. Jacqueline et une autre personnalité de Bollywood, Nora Fatehi, ont enregistré leurs déclarations en tant que témoins dans l’affaire.





Auparavant, des dépôts fixes d’une valeur de Rs 7,2 crore appartenant à Jacqueline étaient attachés par l’ED. L’agence d’enquête a qualifié ces cadeaux et propriétés de “produits” du crime reçus par Jacqueline et Nora.

En février, l’ED avait déposé son premier acte d’accusation supplémentaire contre Pinky Irani, un assistant présumé de Chandrashekhar qui l’avait présenté aux acteurs de Bollywood. Il avait été allégué dans l’acte d’accusation que Pinky avait l’habitude de choisir des cadeaux coûteux pour Jacqueline et de les déposer chez elle après que Chandrashekhar eut effectué les paiements.

En décembre dernier, l’agence d’enquête avait déposé le premier acte d’accusation dans cette affaire devant le tribunal du juge des sessions supplémentaires Praveen Singh. Selon des sources officielles, Chandrashekhar a dépensé environ 20 crore sur différents modèles et célébrités de Bollywood. Quelques-uns avaient refusé d’accepter des cadeaux de sa part. (Avec les contributions de l’IANS)