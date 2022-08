Jacqueline Fernandez amoureuse de l’acteur de The Next 365 Days Michele Morrone après avoir été liée à l’escroc Sukesh Chandrashekhar ? Voici la vérité

L’acteur de Bollywood, Jacqueline Fernandez, serait en couple avec la star de 365 Days, Michele Morrone. Oui, tu l’as bien lu! Si l’on en croit les rapports, l’acteur Michele Morrone, qui est prêt pour son prochain épisode de la franchise, “The Next 365 Days”, serait en couple avec la beauté de Bollywood, Jacqueline Fernandez. Les rumeurs ont commencé à germer après que Jacqueline et Michele ont travaillé ensemble sur Mud Mud Ke, une chanson de Bollywood chantée par Tony Kakkar et Neha Kakkar. Après la sortie du clip vidéo, leur chimie grésillante à l’écran a mis le feu aux écrans et les fans en sont devenus gaga. Les deux ont fait grimper la température avec leur audace et leur couple a fait croire aux fans qu’ils étaient bien un couple dans la vraie vie.

Mais, Morrone a annulé les rumeurs de rencontres en répondant aux questions des fans sur ses histoires Instagram. L’acteur a affirmé qu’il ne voyait personne et qu’il était actuellement célibataire. L’acteur semble se concentrer sur sa carrière. Morrone est devenu célèbre du jour au lendemain après que 365 jours aient brisé Internet en 2020.

Morrone a traversé une période difficile après son divorce avec son ex-femme Rouba Saadeh qui est designer. Elle est également la fondatrice du Paradis Des Fous. Morrone et Rouba se seraient séparés car il y avait une perspective sur l’avenir. Michele a eu le cœur brisé et la dépression. Il a quitté le théâtre, jusqu’à ce qu’il reçoive un appel pour 365 jours.

Les photos romantiques et PDA de Jacqueline avec Chandrasekhar ont été divulguées sur les réseaux sociaux et il y avait des rumeurs selon lesquelles les deux sortaient ensemble. Mais, l’actrice a nié toute relation avec l’escroc. Apparemment, Jacqueline et Sukesh se sont rencontrés à Chennai et il avait organisé un jet privé pour la rencontrer. Leur relation a commencé en 2021 et, semble-t-il, Sukesh lui envoyait un message depuis la prison. Jacqueline a été convoquée lorsque la Direction de l’application de la loi (ED) a découvert son lien avec une affaire de blanchiment d’argent impliquant l’escroc Sukesh.