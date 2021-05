Jacqueline Fernandez aide à nourrir les gens, interagit avec les guerriers COVID | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Jacqueline Fernandez s’est mobilisée jeudi pour servir de la nourriture au milieu de la crise du COVID-19, et plus tard dans la journée, a publié une vidéo dans laquelle on la voit interagir avec des personnes de toute l’Inde qui tentent d’aider les autres à faire face à la pandémie.

Les initiatives de Jacqueline font partie de sa fondation You Only Live Once (YOLO), qu’elle avait lancée mardi.

Publiant des photos sur Instagram qui la montrent en train de servir de la nourriture, l’actrice a déclaré qu’elle était «honorée» de l’aider. Elle a réalisé son acte de charité à la Fondation Roti Bank.

«Mère Teresa a dit un jour:« La paix commence lorsque les affamés sont nourris ». J’ai été vraiment honorée et inspirée de visiter Mumbai @rotibankfdn aujourd’hui, qui est dirigée par l’ancien commissaire de police de Mumbai, M. D Sivanandan. Roti Bank a préparé et distribué des repas des millions de personnes affamées jusqu’à ce jour, même pendant la pandémie. Ils sont l’exemple parfait de ce que #kindnessbrigade aspire à faire et je suis honoré de leur être utile en ces temps. Nous ne vivons qu’une seule fois! Faisons en sorte que cette vie en vaille la peine. aider les autres dans le besoin et partager les #storiesofkindness de ceux qui nous entourent! » elle a écrit.

Jacqueline va également distribuer des masques et des désinfectants à la police de Mumbai et aider à nourrir les animaux errants.

Plus tard dans la journée, l’actrice a posté une vidéo dans laquelle on peut la voir interagir avec des personnes qui essaient d’autres de faire face à la situation COVID dans le pays.

Partageant des extraits de l’interaction, elle a écrit: «Le ‘partage d’histoires de gentillesse’ de Yolo a eu une conversation incroyable avec ces 100 guerriers COVID inspirants qui ont décidé d’aider à leur manière! Il n’y a pas de petit acte de gentillesse, chaque acte ajoute à quelque chose de beaucoup plus grand! Merci d’avoir pris le temps de parler à la Fondation Yolo et de nous motiver à faire plus à notre manière. Veuillez nous taguer dans vos histoires de gentillesse et aider à répandre l’amour !! «