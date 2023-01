Jacqueline Fernandez à propos de son film hollywoodien Tell It Like A Woman en cours de nomination aux Oscars : “Au-delà des mots en ce moment”

Trois films indiens ont été nominés pour les Oscars cette année, le plus élevé en un seul pour l’année pour le pays. Et bien que l’on ait beaucoup parlé des réalisations de RRR, All That Breathes et The Elephant Whisperers, leurs nominations ne sont pas le seul lien indien aux Oscars cette année. Le premier film hollywoodien de Jacqueline Fernandez, Tell It Like A Woman, a également obtenu une prestigieuse nomination aux Oscars.

Jacqueline faisait partie de la distribution d’ensemble de ce film d’anthologie international sorti l’année dernière. La chanson du film Applause, de Diane Warren et Sofie Carson, a été nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale. Réagissant à la nomination, Jacqueline a écrit sur Instagrm : “Au-delà des mots en ce moment Félicitations à @dianewarren @sofiacarson pour la nomination aux Oscars pour ‘Applaudissements’ et qui nous rend tous fiers ! Ce fut un honneur d’être associé à ce magnifique film “Tell it like a woman” aux côtés d’artistes aussi estimés !”





Dans un communiqué, l’actrice a ajouté : “Je suis si fière de toute l’équipe de Tell It Like A Woman et en particulier de Dianne et Sofia qui ont créé une musique si magique avec Applause. Toute l’expérience de faire ce film a été tout aussi magique pour moi. Être associé à cette nomination aux Oscars est tellement spécial, je ne peux pas l’exprimer car c’est très bouleversant et je souhaite le meilleur à toute l’équipe pour les Oscars !”

Applause est en concurrence avec Naatu Naatu de RRR, qui a été nominé dans la même catégorie. La chanson, illustrée sur les rôles principaux du film Ram Charan et Jr NTR, a fait fureur en Occident. De plus, les documentaires All That Breathes et The Elephant Whisperers ont également été nominés dans les catégories Meilleur long métrage documentaire et Meilleur court métrage documentaire. Les Oscars seront présentés le 12 mars.

Tell it Like a Woman est une anthologie de films réalisés par huit réalisatrices du monde entier. Margherita Buy, Eva Longoria, Cara Delevingne, Anne Watanabe, Jennifer Hudson et Marcia Gay Harden font partie de la distribution du film.