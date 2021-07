Jacqueline Fernandez a l’air sexy dans un crop top et un pantalon tout blancs, s’appelle « Persephone girl »

Après le succès de son clip récent avec Badshah intitulé ‘Paani Paani’, Jacqueline Fernandez profite d’un bon moment dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle a encore une fois fait ce qu’elle fait de mieux en utilisant les réseaux sociaux pour télécharger un article irrésistible avec un poème.

Jacqueline a posté une photo dans une tenue entièrement blanche et a opté pour un collier, des boucles d’oreilles et un bracelet en or pour ajouter de l’élégance à son look. Elle prend une pose taquine alors qu’elle détourne le regard de la caméra et a un sourire réconfortant sur son visage. Pour accompagner les photos, l’actrice a partagé un poème intitulé « Persephone Girl ». Elle a également utilisé le titre du poème comme légende.

Le poème intitulé «Persephone Girl» parle d’une fille qui est la source du bonheur et de la façon dont le monde se penche devant elle. La fille est une forte personnalité que même l’enfer et la mort craignent. Le poème écrit par Nikita Gill semble résonner avec l’actrice qui est toujours tout sourire et prête à relever tous les défis qui se présentent à elle.

Sur le plan du travail, Jacqueline a une poignée de grands films de bannière dans son chat qui incluent «Bachchan Pandey», «Kick 2», «Bhoot Police», «Ram Setu» et «Cirkus».