Jacqueline Fernandes fait monter la température dans une robe bleue scintillante sexy à col profond

L’actrice Jacqueline Fernandez qui ne manque jamais d’attirer l’attention avec ses regards chauds et époustouflants et cette fois l’acteur d’Attack, dimanche, a fait monter la température avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux qui a l’air magnifique.



“Tout est dans les détails”, a légendé l’acteur dans le message suivi d’un émoticône en forme de cœur bleu. L’acteur de Housefull 2 ​​a enfilé une robe courte bleu clair brillante à col profond, associée à des talons assortis et des cheveux ouverts. Elle a pris une pose chaude dans une salle de cinéma, assise sur le côté d’un siège inclinable, regardant loin de la caméra et sa bouche est ouverte.







Sur la deuxième image, on peut voir Jacqueline allongée sur le dos, alors qu’elle pose ses deux jambes sur une voiture, qui est montée sur un mur, les mains sur les épaules, regardant droit dans la caméra. L’acteur de Kick dans la troisième photo a pris une pose latérale audacieuse, affichant ses jambes et retournant ses cheveux, regardant loin de la caméra. Jacqueline a surpris tout le monde avec son nouveau look sexy. Les fans ont inondé la section des commentaires d’emojis de cœur et de feu.



Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans Attack – Part 1 avec John Abraham et Rakul Preet Singh et elle sera ensuite vue dans Vikrant Rona de Kichcha Sudeep qui devrait sortir le 28 juillet 2022, Ram Setu face à Akshay Kumar qui sortira à l’occasion de Diwali cette année et dans Cirkus avec Ranveer Singh et Pooja Hegde qui sortira en salles à l’occasion de Noël 2022.