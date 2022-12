Jacqueline Burns, gardienne de Reading Women, révèle comment le football universitaire américain l’a préparée pour le jeu professionnel | Nouvelles du football

Le sport a toujours fait partie de la vie de Jacqueline Burns. À l’école, elle a joué au hockey, au netball et à l’athlétisme à un niveau élevé, en compétition internationale. En fait, le football a été l’une des dernières activités qu’elle a essayées.

“J’ai commencé le football vers l’âge de huit ans avec une équipe de garçons dans un centre de développement”, a-t-elle déclaré avant le voyage de Reading à Chelsea dans la WSL dimanche, en direct sur Sports du ciel Premier League et Main Event.

“Nous faisions un jeu de rotation où vous essayez toutes les positions et je suis entré en tant que gardien de but et je ne suis jamais sorti.”

Mais elle a rapidement atteint un point où une décision devait être prise sur le sport sur lequel se concentrer. De nombreuses joueuses ont fait la même chose pour jouer dans des universités aux États-Unis, et Burns attribue son passage à l’Université Carson-Newman dans le Tennessee pour l’avoir préparée à passer au jeu professionnel.

“Quand j’ai pris la décision d’aller en Amérique, je jouais encore au hockey et au netball et je faisais encore un peu d’athlétisme”, a-t-elle expliqué.

“Alors, quand on m’a donné l’opportunité d’aller en Amérique, c’était comme” c’est là que vous devez vous concentrer sur un sport “. J’ai choisi le football et cela m’a donné la chance de me concentrer dessus et de vraiment vouloir être bon à et progressez avec.

“Aller en Amérique m’a préparé pour le jeu professionnel parce que vous entendez toujours dire qu’y aller, c’est comme être traité comme un professionnel, surtout au niveau collégial.

“En sortant, vous étiez traité comme un athlète parce que vous vous entraîniez tous les jours et que vous passiez votre temps autour du sport et que l’école s’est mise en place également. Donc, pouvoir avoir cet état d’esprit à partir de 18 ou 19 ans, entrer dans un professionnel l’environnement, puis le ramener et le construire jusqu’à maintenant, c’est vraiment aidé.

“J’étais un jeune adulte et je voulais aussi obtenir mon indépendance, donc en m’éloignant en Amérique, je n’aurais pas pu penser à un autre endroit où aller. Je voulais voir comment je me développerais en tant que personne.

“Les premiers mois ont été difficiles parce que tu es tellement habituée à être avec ta famille et à dépendre d’elle. Cela m’a aidé à être une meilleure personne et ensuite à être plus indépendante.

“Le simple fait de pouvoir découvrir différents pays, c’est quelque chose que vous voulez vivre quand vous êtes plus jeune avant de devoir penser à la situation dans son ensemble et où vous voulez vous retrouver. Je pense que je me suis donné une gamme de” je ” Je serai plus à l’aise ici ou là’.”

Après avoir obtenu son diplôme en 2019, Burns a emprunté un autre chemin bien usé de footballeuse alors qu’elle retournait en Irlande du Nord, signant avec Glentoran dans la NI Football League Women’s Premiership tout en travaillant à temps plein.

Le séjour à Belfast lui a permis de se reposer et de se réinitialiser avant une autre année aux États-Unis à l’Université Lee, également dans le Tennessee, pour terminer sa maîtrise.

Elle a déclaré: “Quand je suis revenue, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à l’époque. J’ai donc trouvé un travail ordinaire, puis j’ai commencé avec Glentoran à Belfast. Ensuite, j’ai en quelque sorte pensé qu’il n’y avait pas beaucoup d’épanouissement avec ça donc je pense que l’année de retour a été plus une année de recharge et de retour là où je voulais être.

“J’ai eu la chance de retourner en Amérique pour une autre année, donc ayant quelque chose à préparer, étant de retour à Belfast, j’ai pu me mettre mentalement et physiquement en bonne forme pour savoir ensuite ce que je revenais en Amérique parce que j’en avais déjà fait l’expérience.

Jacqueline Burns face à Chelsea dimanche, en direct sur Sky Sports “Tout le monde a toujours hâte de jouer contre les grands noms, donc je pense que ce sera génial de sortir et de jouer contre une grande équipe comme Chelsea pour ce qu’elle est. “A chaque match, nous allons y aller et nous préparer autant que possible, juste jouer notre propre jeu et j’espère que quelque chose en sortira.”

“Mais cette fois, c’était plus un point culminant parce que j’allais y accomplir ma dernière année en tant qu’athlète à plein temps. Ensuite, à partir de là, je savais que j’allais être dans le bon environnement pour continuer et voir où cela me ferait passer au niveau supérieur.”

C’est lors d’un court séjour au BK Hacken en Suède que Reading a approché Burns. L’intérêt lui a donné un coup de pouce avant l’Euro et elle a finalement signé avec le club en août de cette année.

“Avec n’importe quelle équipe, vous êtes un peu choqué chaque fois qu’on vous dit qu’il y a un intérêt parce que vous ne savez pas vraiment comment le prendre”, se souvient Burns. “Je sortais d’une période difficile en Suède parce que c’était un autre défi, mais pour avoir un intérêt, vous étiez comme” c’est gros “.

“Reading a toujours été dans la ligue supérieure et a toujours été une équipe que vous connaissiez et pouvoir avoir cet intérêt était spécial.

Image:

Jacqueline Burns a rejoint Reading cet été après des passages en Irlande du Nord, aux États-Unis et en Suède





“En entrant dans un grand tournoi que j’ai eu cette année, c’était rassurant d’avoir cet intérêt. C’est quelque chose qui m’a vraiment marqué, ils avaient cet intérêt avant que quoi que ce soit ne se produise et ils savaient qui j’étais et mes capacités.

“Il se trouve que le tournoi s’est bien passé et cela l’a rendu tellement meilleur. Le fait d’avoir cette concentration réelle d’avant les Euros a facilité le choix.

“Kelly [Chambers] existe depuis longtemps et je pense que le simple fait de la connaître ainsi que le club, c’est un club qui est toujours consentant d’où il se trouve chaque année. C’était important pour moi d’être impliqué dans une équipe qui fait preuve de développement et de cohérence. C’est ce qui a facilité la décision de venir ici à la fin.”

Reading a connu un démarrage lent de la campagne 2022/23, mais l’un des moments forts du club et de Burns est survenu contre Tottenham le week-end dernier. Les Royals ont gagné 1-0, les portant à sept points, loin de Leicester à la 12e place.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts du match de Super League féminine entre Reading et Tottenham Hotspur



“Le début a été un peu difficile, un peu fragile, mais je pense que nous avons montré à chaque match que nous avons développé et que nous nous sommes améliorés”, a déclaré Burns.

“A chaque match, vous pouvez voir une amélioration de chaque joueur et une élévation positive de chaque joueur. C’est quelque chose que vous voyez avec tout le monde et c’est contagieux parce qu’une fois qu’un joueur commence à se sentir bien, il passe à un autre et ça booste l’équipe d’avoir un peu de marasme. C’est quelque chose qui fait plaisir à voir.

“Nous avons affronté Tottenham en Coupe Conti et c’était un peu plus un match à sens unique au début [Spurs were 3-1 winners]mais nous savions que nous n’étions pas loin d’eux.

“Nous nous sommes bien préparés pour le match du week-end et nous y sommes peut-être entrés avec un peu d’hésitation à cause de tout ce qui s’est passé dans l’équipe cette semaine-là avec des épidémies de grippe et ainsi de suite.

“J’en ai parlé avec quelques filles après, je pense que le résultat est venu à cause de l’unité de l’équipe et de la volonté de continuer, même si nous n’avions peut-être pas une équipe en parfaite santé. Si nous montrons qu’il y a avec une équipe malsaine et si tout le monde est ensemble, je pense que cela va nous pousser encore plus.”

Jacqueline Burns parle de son amélioration en tant que gardienne de but et de ses projets futurs “Garder les buts est vraiment difficile, donc c’est l’un de ces postes où vous êtes dans le genre de choses sérieuses. “Même en venant ici, cela a été un grand changement dans la façon dont les gardiens de but sont perçus et c’est quelque chose vers lequel je me suis efforcé, en me concentrant sur ces petits détails car cela peut faire la différence entre un arrêt et un but. “En ce qui concerne la situation dans son ensemble, il s’agit de planifier cet avenir en termes peut-être d’entraînement et de suivre cette voie, juste pour me préparer à la vie en dehors du football. “Je sais que c’est facile à dire dans quelques années, je pourrais encore jouer, mais vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer. Je veux vraiment me concentrer sur l’aspect entraînement.”

“Nous sommes très fiers des fans d’Irlande du Nord”

Cette année, Burns a non seulement déménagé à Reading, mais a également participé au premier tournoi majeur d’Irlande du Nord à l’Euro 2022. Elle a commencé à chaque match alors que l’équipe de Kenny Shiels a fait sa marque sur la scène internationale.

Bien qu’il ait été éliminé en phase de groupes, c’était une atmosphère de fête après le dernier match contre l’Angleterre à St Mary’s et Burns a remercié les fans itinérants pour avoir aidé l’équipe.

Image:

Jacqueline Burns a félicité les fans qui suivent l’Irlande du Nord à l’échelle internationale





“Je pense que nous y avons encore réfléchi”, a-t-elle déclaré. “Nous avons juste adoré le moment et être dans le moment et c’est quelque chose que nous avons tous souligné, que nous ne voulons pas négliger car c’est quelque chose qui est spécial pour tout le monde.

“C’était notre premier tournoi majeur et peut-être que certaines filles ne pourraient plus le faire à l’avenir, mais nous venons de montrer ce que nous sommes. Nous allons célébrer avec nos fans car il y a quelques années, nous n’aurions pas eu Même quand on était en play-offs, on n’avait pas cette foule derrière nous à cause du Covid.

“Donc, pour nous, avoir une foule, c’est très spécial pour nous. Il y en a si peu, mais ils font un si grand bruit. Nous sommes très fiers de nos fans et nous aimons chacun d’eux. d’eux.

“Pour nous, en tant qu’équipe, nous aimons toujours leur montrer notre appréciation après les matchs parce qu’ils sont venus nous soutenir et qu’ils nous encouragent pendant plus de 90 minutes, cela nous permet de traverser le match et de les reconnaître, c’est le minimum qu’on puisse faire pour eux.

Image:

Le gardien a disputé tous les matchs de l’Euro 2022 pour l’Irlande du Nord





“Nous avons vu un impact positif parce que beaucoup de jeunes filles viennent à plus de matchs. Nous avons affronté l’Italie lors du camp précédent et nous avons encore eu une foule formidable et cela montre simplement que nous avons un impact positif avec ce qui est viennent de l’Euro.

“Nous espérons que ce n’est pas qu’une chose ponctuelle pour nous et que nous allons pouvoir en tirer parti. Notre manager regarde maintenant la situation dans son ensemble – ce que nous allons faire à l’avenir, comment il veut avoir un impact sur la planification à venir et sur la jeune génération à venir.

“Je pense que c’est quelque chose qui a été important pour nous, c’est de planifier l’avenir et nous faisons du bon travail, je pense.”

Regardez Chelsea Women vs Reading Women dans la Super League féminine dimanche à partir de 18h30, en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event.