Jacqueliene Fernandez met le feu à Internet, dépose des photos sexy en crop top noir et jean taille basse

Jacqueliene Fernandez a l’air sexy sur les photos qu’elle a partagées sur Instagram dans un crop top noir.

L’actrice de Bollywood Jacqueline Fernandez, qui a récemment changé l’orthographe de son nom en Jacqueliene Fernandez, s’est rendue sur Instagram et a déposé ses photos sexy dans un haut court audacieux et un jean taille basse.

Elle a l’air brûlante sur les photos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Sukesh regarde depuis la prison ». Le second a dit : « Ab inhe bhi urfi didi k nashe ho gaye hai ». Le troisième a dit: « Quelqu’un regarde depuis la prison. » Le quatrième a commenté: « Pourquoi ces jours-ci, les gens sont obsédés d’être minces et non en forme. »

Regarde:

Jacqueline a récemment ajouté un e supplémentaire à son nom. Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité de Bollywood change de nom. Plus tôt, des acteurs comme Ayushmann Khurrana, Rajkummar Rao et Ajay Devgn ont également changé l’orthographe de leurs noms.

Côté travail, Jacqueliene Fernandez a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans des films tels que Ram Setu et Cirkus, où elle n’a pas réussi à faire beaucoup d’impact. Ensuite, elle a deux projets prometteurs dans la programmation, dont Crakk et Fateh

En parlant de Crakk, à part Jacqueliene, le film mettra en vedette Vidyut Jammwal et Arjun Rampal. Réalisé sous la direction d’Aditya Datt, le projet a été produit par Vidyut Jammwal et Parag Sanghvi sous la bannière d’Action Hero Films & PZ Pictures.

Jacqueliene a également le réalisateur Fateh de Vaibhav Mishra. Réalisé sur fond de cybercriminalité, le film verra Sonu Sood en tête.

Pendant ce temps, Jacqueline Fernandez est impliquée dans des controverses depuis longtemps en raison de ses liens présumés dans l’affaire d’extorsion de Rs 200 crore impliquant également l’escroc Sukesh Chandrasekhar.

Sukesh, dans un communiqué de presse publié par l’intermédiaire de ses avocats Anant Malik et AK Singh, a déclaré que Nora lui avait toujours fait subir un lavage de cerveau contre Jacqueline, alors elle voulait qu’il quitte Jacqueline et commence à sortir avec elle.

« Nora essayait de m’appeler au moins 10 fois par jour et si je ne répondais pas à l’appel, elle continuait à m’appeler. Comme Jacqueline et moi étions dans une relation sérieuse, j’ai commencé à éviter Nora, mais elle n’arrêtait pas de m’énerver en appelant et aussi en me demandant d’aider bobby (le parent de Nora) à monter une société de production musicale, ce que j’ai fait. Elle a également continué à m’envoyer plusieurs photos de sacs et de bijoux Hermès qu’elle voulait, ce que j’ai obligé en lui donnant, qu’elle utilisait jusqu’à ce jour, lui demander de produire une facture de sacs Hermès qu’elle a, elle ne peut jamais produire comme elle le fait pas, car les sacs valent plus de Rs 2 crores « , affirme Sukesh.