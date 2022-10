Jacobs termine le travail pour éliminer Cary-Grove dans le jeu FVC – Shaw Local

ALGONQUIN – Même en tant qu’équipe à une seule défaite, Jacobs recherchait un coup de confiance, tout en revenant à s’amuser davantage.

Les Golden Eagles ont trouvé précisément ce dont ils avaient besoin avec la victoire 41-7 de la Fox Valley Conference sur Cary-Grove vendredi.

“Les deux derniers matchs, nous n’avons pas montré de quoi nous étions vraiment capables”, a déclaré le quart-arrière de Jacobs Max Benner. « Nous sommes revenus devant un public nombreux et avions toute la confiance du monde à domicile. La ligne O s’est présentée, tous les arrières se sont présentés. La défense a fait un très bon match.

“C’est exactement ce dont nous avions besoin pour reprendre le rythme et nous aider à terminer la saison (régulière) en force.”

Les Eagles (6-1, 6-1 FVC) ont montré une attaque productive qui a couru pour 273 verges, tandis que Benner était 6 sur 6 pour 66 verges et une paire de touchés.

La défense de Jacobs a fait sa part, tenant une équipe de CG battue à 168 verges au total, toutes au sol.

Les Eagles, n ° 8 dans le sondage Associated Press Class 7A, ont perdu contre Huntley 37-20 lors de la semaine 5, puis ont résisté à Burlington Central 35-30 la semaine dernière. Ils ont estimé que vendredi représentait davantage l’équipe qu’ils voulaient être.

“Nous devions gagner ce match après avoir perdu contre Huntley et le match serré que nous avons eu la semaine dernière”, a déclaré le secondeur des Eagles Dino Hunt. «C’était une victoire incontournable, surtout avant les séries éliminatoires. Nous avions besoin de cela.

“C’était juste nous qui nous amusions. De mon point de vue, le simple fait de s’amuser là-bas a rendu beaucoup plus facile de faire notre travail et d’exécuter à un très haut niveau.

Jacobs a marqué sur ses deux premières possessions, mais CG (3-4, 3-4) est revenu pour porter le score à 14-7 avec 3:11 en première mi-temps. L’arrière Holden Boone a porté 29 fois pour 127 verges, 117 en première mi-temps, et l’a ramené d’un mètre.

L’entraîneur de CG, Brad Seaburg, a pensé que le prochain entraînement était la clé, alors que Jacobs a parcouru 80 mètres en 10 jeux pour une avance de 21-7 à la mi-temps. Benner a frappé l’ailier serré Grant Stec pour un touché de 23 verges.

“Ce score avant la mi-temps a vraiment nui à notre élan”, a déclaré Seaburg. «Nous avons déplacé le ballon pour commencer la seconde mi-temps. Nous n’avons pas beaucoup de marge d’erreur. Nous sommes passés au troisième et court, au quatrième et court et nous n’avons pas exécuté. Et ils sont bons aussi. Nous devons être sacrément bons en attaque pour pouvoir exécuter.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a demandé à Benner d’appeler les jeux sur la ligne alors qu’ils poussaient le tempo dans ce lecteur.

“Habituellement, Max va et vient”, a déclaré Zimmerman. « Je lui disais à la ligne. Max a en quelque sorte appelé la pièce. Je lui crierais quelque chose. cela a fonctionné et Grant s’est ouvert. Je suis vraiment fier de Max.

La seconde moitié était tout Jacobs. Le porteur de ballon Antonio Brown a terminé avec 16 courses pour 126 verges et deux touchés. Benner s’est associé à l’ailier serré Nick True pour le score final.

“Parfois, nous sommes nos pires ennemis avec des pénalités et des missions manquées”, a déclaré Zimmerman. « Lorsque nous jouons un match complet, nous sommes une bonne équipe de football. Ce soir était la première nuit où nous avons senti que nous avions joué un match vraiment complet dans les trois phases. Les équipes spéciales avaient l’air bien, nous avons eu des problèmes avec ça. Nous avons vraiment concentré les deux dernières semaines sur le nettoyage de cela.

CG a subi quatre défaites en saison régulière pour la première fois depuis 2003. Les Trojans doivent gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles aux séries éliminatoires et ont perdu trois de leurs meilleurs joueurs – le large receveur-arrière défensif Mykal Kanellakis, le secondeur Colin Desmet et le secondeur Connor Anderson – aux blessures.

Jacobs 41, Cary Grove 7

Cary Grove 0 7 0 0 – 7

Jacobs 7 14 13 7 – 41

Premier quart

J–Course de Rudolph 13 (coup de Zacarias), 8:41.

Deuxième quartier

J–Scrivani 1 run (coup de pied de Zacarias), 10h30.

CG–Boone 1 run (coup de pied d’Apgar), 3:11.

J–Passe Stec 23 de Benner (coup de pied de Zacarias), 0:26.

Troisième quart

J–Brown 8 run (coup de pied raté), 5:19.

J–Brown 3 run (coup de pied de Zacarias), 0:42.

Quatrième trimestre

J–Véritable 7 passe de Benner (coup de pied de Zacarias), 11:04.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Cary-Grove : Boone 29-137, Seburg 9-37, Elbert 1-3, Prio 3-1. Totaux : 42-168. Jacobs : Brown 16-126, Scrivani 11-55, Rudolph 6-39, Dumelle 5-22, Saavedra 3-16, Gaona 2-7, Curran 2-6, Cannady 1-2, Scardina 2-0. Totaux : 48-273.

QUI PASSE-Cary Grove : Seaburg 0-1-0-0. Jacobs : Benner 6-6-0-66.

RÉCEPTION–Jacobs : Stec 4-50, Vrai 2-16.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–Cary Grove 168, Jacobs 339.