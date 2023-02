Jacobs TE Nick True prêt à relever le défi avec l’offre préférée de l’Illinois – Shaw Local

Nick True, senior de Jacobs, aurait pu prendre la chose sûre dans les écoles de la division II de la NCAA telles que Grand Valley State, Findlay (Ohio) et Wayne State (Mich.).

True aurait également pu choisir d’aller à la Northern Illinois University ou à des écoles FCS comme St. Thomas (Minn.) Et Valparaiso.

Dans n’importe laquelle de ces écoles, les chances de True d’entrer sur le terrain de football auraient été encourageantes.

Mais True voulait aller grand. L’ailier serré de 6 pieds 5 pouces et 205 livres n’avait pas peur de parier sur lui-même.

True a accepté une opportunité privilégiée avec l’Illinois et rejoindra l’équipe de l’entraîneur de Fighting Illini Bret Bielema cet été. Cela signifie que Jacobs aura eu deux bouts serrés DI dans son équipe tri-championne de la Fox Valley Conference la saison dernière. Junior Grant Stec s’est récemment engagé dans le Wisconsin et signera sa lettre d’intention nationale après la saison 2023.

L’ajout au défi de True sera probablement un passage du côté défensif, soit au secondeur extérieur, soit à l’ailier défensif. Les joueurs préférés ont droit à une place sur la liste avec une chance de gagner plus tard une bourse s’ils finissent par jouer plus et contribuer.

“J’ai juste l’impression qu’en allant dans une plus grande école, je peux facilement prendre beaucoup de poids et apprendre beaucoup plus dans une plus grande école”, a déclaré True. “J’ai l’impression qu’ils peuvent m’amener là où je dois être et c’est ma meilleure opportunité. Je sens que je suis prêt pour ça. Je sens que je peux montrer ce que je peux vraiment faire dans l’un de ces types d’écoles.

True a capté 18 passes pour 359 verges et trois touchés la saison dernière. Les Golden Eagles étaient une équipe très courue, mais True et Stec ont donné aux défenses adverses des affrontements difficiles avec leur hauteur et leur vitesse.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, avait communiqué avec le personnel de l’Illinois depuis l’année junior de True.

“Je lui ai dit que c’était un gros problème car ils n’offraient généralement que quelques walk-ons préférés chaque année”, a déclaré Zimmerman. “Il sait que ce n’est pas une promenade de santé et chaque jour, il va devoir faire ses preuves. Il a un bon cadre à 6-5. Il devra travailler dur pour prendre du poids, mais il aura accès à des installations de premier ordre et à des entraîneurs de force et de conditionnement à l’Illinois en plus de recevoir une éducation de haut niveau.

True avait également préféré les offres sans rendez-vous de Purdue et du Kansas, mais a choisi l’Illinois. Il s’entraîne, essaie de prendre du poids. Lui et le porteur de ballon Antonio Brown, qui a signé avec D-II Bemidji (Minn.) State, se rendent à DEANation à Crystal Lake, où ils travaillent avec l’entraîneur de vitesse Jay Mabry.

“Ma première année et ma deuxième année, je n’étais pas vraiment sérieux au sujet du sport, mais ma première année, j’ai commencé à remarquer que je pouvais vraiment concourir à un niveau élevé et si je m’y mettais, je pourrais devenir quelque chose que je n’aurais jamais cru pouvoir devenir. », a déclaré Vrai. « J’ai l’impression que c’est une grande opportunité et cela va me rendre beaucoup meilleur. Je suis excité pour ça.

Zimmerman pense que le potentiel de True lui donne un plafond élevé.

“Nous sommes très fiers de Nick et du chemin parcouru depuis sa première année”, a déclaré Zimmerman. “Il a travaillé dur et nous sommes ravis de voir où cette opportunité le mènera.”