Jacobs se précipite pour 394 verges, retient Crystal Lake South dans le match d’ouverture du FVC – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Le porteur de ballon junior de Jacobs, Joey Scrivani, a reçu des encouragements du quart-arrière Max Benner et du reste de ses coéquipiers offensifs dans le groupe avant une quatrième et quatrième clé avec 1:47 restant contre Crystal Lake South.

“Nous étions tous ensemble, nous étions tous un, et c’est ce dont nous avions besoin dans cette situation”, a déclaré Scrivani. «Avec l’attaque que nous menons, nous devons tous travailler ensemble et nous faire confiance. Tout a parfaitement fonctionné.

«Je l’ai vu s’ouvrir au milieu et je savais que je pouvais obtenir les quatre verges. Tout le monde dans le caucus, nous étions tous motivés.

Scrivani a obtenu les quatre verges dont il avait besoin pour le premier essai et a été récompensé trois jeux plus tard, marquant le dernier touché des Golden Eagles à neuf verges alors que Jacobs a tenu bon pour battre Crystal Lake South, 41-31, dans la conférence et la saison de Fox Valley. ouverture à The Swamp.

Les porteurs de ballon de Jacobs ont lutté contre les crampes toute la nuit, mais ont fait la différence dans le match avec 394 verges en 51 tentatives. Le senior Antonio Brown a mené le groupe avec 163 verges en 18 courses et quatre scores. Scrivani avait 133 verges et Paulie Rudolph a ajouté 61 verges.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, était fier de tout son groupe, y compris du jeu solide de la ligne offensive et des bouts serrés.

“[Scrivani] avait des crampes toute la nuit avec lui dans les deux sens [playing offense and defense], mais il a réussi », a déclaré Zimmerman. « Je suis vraiment très fier des enfants et de la façon dont ils ont persévéré ce soir. Nous devons nettoyer certaines choses, mais ce fut une première nuit amusante.

Crystal Lake South a également eu une grande performance au sol de Nate Van Witzenburg, qui a récolté 177 verges en 14 courses. Quatre-vingt-treize de ces verges sont venues sur un jeu.

Après que les Eagles aient pris le relais lors du dernier jeu du troisième quart-temps, ils ont manqué près de sept minutes de chrono, emportant le ballon jusqu’à la ligne des 13 verges de South.

C’est à ce moment-là que Dom Ariola de South a récupéré un échappé clé après que les Gators aient libéré le ballon de Jacobs et pris le relais à leur propre 7. Lors du jeu suivant, Van Witzenburg a éclaté au milieu et a marqué à 93 mètres, coupant les Eagles. ‘ mène à 34-31 avec 4:54 à jouer.

Après une tentative ratée de coup de pied en jeu par South, Jacobs a ensuite répondu avec un entraînement de neuf jeux de 50 mètres, plafonné par le score de Scrivani.

L’entraîneur du Sud, Rob Fontana, pensait que ses joueurs se sont battus toute la nuit. Jacobs est entré dans le match au septième rang du premier sondage Associated Press Class 7A.

“Jacobs a renvoyé une tonne d’enfants, ils ont eu une course réussie l’année dernière, et ils savent ce qu’est ce sentiment de victoire”, a déclaré Fontana. «Nos gars, ils n’avaient vraiment pas démissionné. Ils savaient que nous avions besoin d’un roulement, ils l’ont fait et ils ont continué à se battre. Nous étions dans ce match tout le long.

Avant les exploits de Scrivani au quatrième quart-temps, c’est Brown qui s’est déchaîné. Il a couru pour des scores de touché de 5, 47, 1 et 21 verges.

“Je m’amusais à bloquer pour mes autres porteurs de ballon et à faire un spectacle pour la foule”, a déclaré Brown. « Tout commence à l’avant avec le [offensive line]. Nous ne pourrions pas le faire sans eux. Mes autres porteurs de ballon, mon arrière, tout le monde faisait sa part, ce qui fait que tout se met en place.

Caden Casimino a commencé pour les Gators et a réussi 17 passes sur 29 pour 242 verges et deux scores. Il a réussi une passe de touché de 33 verges à Van Witzenburg pour le premier touché du match et a frappé Sean Dougherty pour 42 verges, ce qui a égalé le score à 14 partout avec 9:51 à faire au deuxième quart.

Michael Prokos a mené les Gators avec 80 verges de réception et a également saisi une interception lors du deuxième jeu du match.

Benner a réussi 6 passes sur 7 pour 123 verges et un touché, un score de 60 verges à Nick True (deux attrapés, 88 verges) qui a donné aux Eagles une avance de 27-21 avec 6:39 à jouer au troisième.

Jacobs 41, Crystal Lake Sud 31

Jacobs 7 14 13 7 – 41

Lac Crystal Sud 7 7 10 7 – 31

Premier quart

CLS–Van Witzenburg 33 passe de Casimino (coup de pied de Hess), 9:22

Jac – Brown 5 run (coup de pied de Ramirez), 4:14

Deuxième quartier

Jac – Brown 47 run (coup de pied de Ramirez), 11:51

CLS–Dougherty 42 passe de Casimino (coup de pied de Hess), 9:51

Jac – Brown 1 course (coup de pied de Ramirez), 0:13

Troisième quart

CLS – Van Witzenburg 33e course (coup de pied de Hess), 7:57

Jac-True 60 passe de Benner (coup manqué), 6:39

CLS – Hess 36 field goal, 5:30

Jac – Brown 21 run (coup de pied de Ramirez), 2:33

Quatrième trimestre

Course CLS – Van Witzenburg 93 (coup de pied de Hess), 4:54

Jac – Scrivani 9 run (coup de pied de Ramirez), 0:59

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Jacobs : Brown 18-165, Scrivani 18-133, Rudolph 10-61, Gallo 1-16, Saavedra 2-19, Gaona 1-5, Équipe 1-moins 5. Total : 51-394. CL Sud : Van Witzenburg 14-177, Demirov 1-0, Chistiensen 1-3, Casimino 3-6, Équipe 1-moins 5. Total : 20-181

QUI PASSE-Jacobs : Benner 6-7-1-123. CL Sud : Casimino : 17-29-0-242

RÉCEPTION–Jacobs : Vrai 3-101, Stec 3-22. CL Sud : Prokos 5-80, Schroeder 5-36, Van Witzenburg 1-33, Gorken 1-6, Hess 3-28, Dougherty 2-59

VERGES TOTAL : Jacobs 517, Crystal Lake Sud 423