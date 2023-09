Jacobs réussit gros en seconde période pour battre le Hampshire – Shaw Local

ALGONQUIN – La confiance est une drôle de chose.

Les équipes le gagnent généralement avec des victoires. Parfois, comme ce fut le cas avec Jacobs, ils peuvent l’emporter en cas de défaite.

« Nous étions là la semaine dernière », a déclaré le demi offensif des Golden Eagles Joey Scrivani, à propos de la défaite 6-0 de Jacobs contre Prairie Ridge. « Nous avions juste besoin d’un petit ajustement, d’un petit ajustement et ce soir, je pense que nous l’avons montré. »

Les Eagles ont fait une démonstration de course vendredi soir, courant pour 286 verges et Scrivani a marqué quatre touchés en battant le Hampshire 28-7 lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Le score était à égalité 7-7 à la mi-temps avant que les Eagles (1-1, 1-1 FVC) ne prennent le contrôle.

Les Eagles ont pris le coup d’envoi et ont parcouru 77 verges en 14 jeux au cours d’un entraînement qui a duré près de 8 minutes. Cependant, Hampshire (1-1, 1-1) s’est raidi au deuxième quart, limitant Jacobs à seulement 13 verges au sol et a égalisé sur la course de 4 verges d’Alexander Lazar à 41 secondes de la fin de la mi-temps.

Le Hampshire a perdu les services du porteur de ballon vedette Cole Klawikowski, qui a été blessé en courant sur un faux botté de dégagement. Il n’est jamais revenu et son statut est resté incertain après le match.

Scrivani (10 courses, 56 yards) a marqué sur des courses de 3, 20, 1 et 6 yards. Le colistier TO Boddie a parcouru 100 verges en 10 courses et Paulie Rudolph a réussi 38 verges en six courses.

« Nous avons fait l’ajustement à la mi-temps en gardant nos courses à l’extérieur au lieu de les couper à l’intérieur et cela a fait toute la différence », a déclaré Scrivani. « La ligne offensive, les autres arrières et l’ailier rapproché ont tous fait un travail de blocage phénoménal. Nous ne voulions pas aborder la semaine de Huntley à 0-2.

Pendant ce temps, la défense de Jacobs était solide, limitant le Hampshire à 23 verges au sol et 125 verges au total. Dans la nuit, Jacobs a joué 58 pièces contre 34 pour le Hampshire.

« L’entraîneur (Tom) Domenz n’obtient pas assez de crédit pour notre défense. Ses enfants ont réalisé des performances de haut niveau lors des deux matchs », a déclaré l’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman. « Nous avons limité une très bonne équipe (Prairie Ridge) à six points la semaine dernière et ce soir, nous avons tenu (Hampshire) à sept. Nous avons beaucoup d’enfants différents qui peuvent courir avec le ballon et une fois que nous avons commencé à frapper les trous au lieu de nous arrêter aux trous, nous étions en route.

Le Hampshire était mené par le quart-arrière Luke Lacke qui avait une fiche de 7 sur 17 pour 102 verges. Ari Fivelson a capté cinq de ces passes pour 81 verges.

« C’est une bonne équipe de football là-bas », a déclaré l’entraîneur du Hampshire, Shane Haak. « Nous avons eu quelques opportunités au deuxième quart et nous avons réalisé quelques jeux. Nous devons juste jouer dans ces matchs difficiles, ces situations difficiles et faire un meilleur travail d’exécution. Mais dans l’ensemble, nos enfants ont joué dur.