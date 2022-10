Jacobs partage le titre FVC après avoir battu Dundee-Crown, 37-7 – Shaw Local

ALGONQUIN – Une défense étouffante et opportuniste avec une attaque bien équilibrée. Ces ingrédients ont produit une victoire de 37-7 pour Jacobs contre son rival du district 300 Dundee-Crown lors de l’action de la Fox Valley Conference à Algonquin vendredi.

Avec cette victoire, les Golden Eagles terminent la saison régulière avec un 8-1 et une part du championnat de conférence avec Prairie Ridge et Huntley.

Prairie Ridge a battu Crystal Lake Central 56-49 et Huntley a survécu à Crystal Lake South 27-19.

Il s’agit du premier titre de conférence pour Jacobs depuis qu’il a remporté la division FVC Valley en 2013. Les Golden Eagles accueilleront un match éliminatoire de classe 7A le week-end prochain.

“Le travail acharné de ces enfants a vraiment porté ses fruits”, a déclaré l’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman. « Je suis très fier d’eux. En attaque, nous étions bien équilibrés avec la course et la passe. La défense était géniale. DC a une bonne attaque et nous les avons fermés.

Jacobs, qui a parcouru 362 verges, a été rythmé par Antonio Brown avec 222 verges en 16 courses avec des passes de touché de 27, 48 et 7 verges.

Joey Scrivani, qui a raté le match de la semaine dernière contre le Hampshire en raison d’une blessure à la hanche, a gagné 108 verges en 17 courses avec une course de touché de 8 verges.

“La hanche se sent bien et c’était bien de jouer ce soir”, a déclaré Scrivani. «Ma ligne était excellente et le jeu de passes était activé. La défense était géniale. C’était une façon parfaite de terminer la saison régulière. Nous sommes confiants pour les séries éliminatoires.

Une autre sortie offensive est venue de Connor Zacharias qui a lancé un panier de 38 verges et de la recrue Caden DuMelle, qui a marqué sur une course de touché de 7 verges.

Max Benner a complété 8 passes sur 13 pour 102 verges. Grant Stec a capté quatre passes pour 54 verges tandis que Nick True a capté trois passes pour 43 verges.

La défense des Golden Eagles a limité les Chargers (2-7, 2-7) à 28 verges au sol et 5 premiers essais. Le quart-arrière junior du DC, Zach Randl, a complété 9 passes sur 17 pour 87 verges et a été limogé deux fois.

Stec et PJ Barnes ont eu des sacs pour les vainqueurs tandis que Drake Doubek a récupéré un échappé pour les Eagles.