Jacobs du GOP double ses commandes pour les armes à feu de grande puissance

CLARENCE, NY (AP) – Après des fusillades de masse consécutives au printemps dernier, dont une qui a tué 10 personnes dans un supermarché non loin de sa maison de banlieue à Buffalo, le représentant républicain américain Chris Jacobs a pris une décision.

Si une interdiction des armes d’assaut arrivait à la Chambre, il la soutiendrait, a-t-il déclaré aux électeurs de son district conservateur au Congrès.

“J’aurais pu ne rien dire”, a déclaré Jacobs. Le silence lui aurait permis de traverser la primaire républicaine. Mais après 31 morts en 10 jours, dont le meurtre de 19 enfants dans une école d’Uvalde, au Texas, il a estimé qu’il avait l’obligation de prendre publiquement position.

“Avoir deux jeunes enfants, c’est vraiment – ​​vous avez une perspective différente quand, vous savez, penser à rentrer chez vous avec vos enfants lorsque ces 19 enfants ont péri”, a déclaré Jacobs.

Une semaine plus tard est venue une autre décision. Les républicains lui retirant en masse leur soutien, Jacobs a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu.

L’expiration de sa carrière est un autre signe de la polarisation qui ne cesse de croître dans un Congrès où, comme l’a dit Jacobs, “Si vous vous écartez d’une position de parti, vous êtes anéanti.”

“Il y a beaucoup d’électeurs à problème unique dans le Parti républicain sur cette question, et de l’autre côté, l’avortement”, a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.

“L’idée de grandes tentes pour les fêtes, je pense, est très importante. Et en ce moment, c’est très strident dans les deux sens, et je ne pense tout simplement pas que ce soit bon », a-t-il déclaré. “La nature polarisée est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de membres frustrés du Congrès et que l’on n’en fait pas assez.”

Mais s’il y a des regrets pour la décision qui a brusquement interrompu sa carrière politique, cela ne se voit pas. À sa sortie du Congrès, le républicain qui effectue son premier mandat complet a doublé son soutien à la réglementation de certaines armes à feu de grande puissance, proposant un régime de licences pour les personnes qui souhaitent les acheter.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des gens sont des propriétaires d’armes très responsables. Malheureusement, dire que c’est seulement 1% (qui ne le sont pas) ne donne aucun réconfort à quelqu’un qui a perdu quelqu’un de façon insensée à Buffalo ou dans l’une de ces fusillades de masse », a déclaré Jacobs.

Sa loi fédérale sur les licences d’armes d’assaut obligerait les gens à suivre un cours de sécurité, à passer une vérification des antécédents du FBI et à soumettre leurs empreintes digitales avant d’acheter une “arme d’assaut semi-automatique”. Il existe des exemptions, y compris pour les propriétaires actuels, les militaires en service actif et les forces de l’ordre.

Les étapes seraient similaires à celles requises pour les milliers de permis de pistolet que Jacobs a délivrés pendant cinq ans en tant que greffier du comté d’Erie, un processus qu’il considère comme un équilibre raisonnable entre les protections du deuxième amendement et la propriété responsable.

De nombreux anciens partisans de Jacobs voient sa position comme une trahison.

“Ce n’est tout simplement pas vraiment tolérable”, a déclaré le président du Parti conservateur de l’État, Gerard Kassar.

“En termes de problèmes uniques, le deuxième amendement dans certaines parties du nord de l’État de New York … est un problème unique très, très important et représente plus que la simple question des armes à feu”, a déclaré Kassar. « Il représente la question de la liberté, représente une question de constitutionnalistes. Il représente la position des libertaires.

Donald Trump Jr. a tweeté que Jacobs avait « cédé aux preneurs d’armes ».

La réputation de Jacobs en tant que modéré a, jusqu’à présent, joué à son avantage. Il a été le premier républicain à être élu greffier du comté d’Erie en 40 ans et a été accepté au conseil scolaire du siège fortement démocrate du comté de Buffalo.

Il servait au Sénat de l’État lorsque, avec l’approbation du président Donald Trump, il a remporté une élection spéciale au Congrès en juin 2020.

Au Congrès, Jacobs a été approuvé par la National Rifle Association, a voté contre la destitution de Trump et a fortement plaidé pour l’achèvement du mur commencé par l’ancien président le long de la frontière sud.

Mais sa rupture avec la fête des armes à feu a commencé lorsqu’un tireur de 18 ans a tué 10 Noirs et blessé trois victimes dans un Tops Friendly Market près du siège de son entreprise de développement immobilier.

“C’était profond pour nous tous”, a déclaré Jacobs, membre d’une importante famille de Buffalo. Son oncle est Jeremy Jacobs, le propriétaire milliardaire des Bruins de Boston et président du géant des concessions Delaware North.

Deux semaines plus tard, un autre jeune de 18 ans armé d’une arme similaire a ouvert le feu sur l’école élémentaire d’Uvalde, tuant 19 élèves et deux enseignants. Cette fois, les pensées de Jacobs se tournèrent vers ses propres enfants, l’un âgé de 3 ans et l’autre de moins d’un an.

Lorsque la Chambre a voté en juillet l’interdiction de certaines armes semi-automatiques pour la première fois depuis 2004, il était l’un des deux républicains à soutenir la proposition, qui avait peu de chance au Sénat américain.

Si Jacobs avait décidé de se présenter aux élections, il aurait fait campagne dans un nouveau district encore plus conservateur que celui qu’il représente maintenant dans les banlieues et les zones rurales autour de Buffalo.

Le nouveau territoire aurait inclus six nouveaux comtés pour la plupart ruraux le long de la frontière de la Pennsylvanie dans lesquels il est largement inconnu.

“De toute évidence, si je me suis présenté – et je pensais que j’aurais pu y arriver – mais je pensais que la NRA, cela aurait été de l’argent à gogo et je ne pensais tout simplement pas que c’était bon pour le district ou le parti”, a déclaré Jacobs, “et j’ai juste décidé que ce n’était pas bien de le faire.”

Le président du comité républicain de l’État, Nick Langworthy, a finalement remporté la primaire dans le nouveau district et sera le favori prohibitif contre le démocrate Max Della Pia en novembre. Langworthy est intervenu après avoir déclaré avoir été surpris par le soutien de Jacobs à l’interdiction des armes à feu semi-automatiques.

“Je pense que tout le monde a été pris au dépourvu par son adoption de la position démocrate sur le contrôle des armes à feu”, avait-il déclaré à l’époque.

S’il est élu, Langworthy “ne soutiendrait pas une interdiction des armes d’assaut ou toute autre législation qui limite les droits constitutionnels des Américains respectueux des lois et qui s’est avérée inefficace”, a déclaré mardi son porte-parole de campagne, Chris Grant, dans un communiqué à l’AP.

Andrea Nikischer, qui a cofondé un groupe progressiste dans le district actuel de Jacobs, a longtemps critiqué le républicain pour sa politique et ses votes pro-Trump. Néanmoins, elle a été déçue par sa décision de quitter ses fonctions après avoir changé sa position sur les armes à feu.

« Je suis désolée qu’il ne se soit pas enfui », dit-elle. « Je pense que cela aurait été un discours très significatif, et il aurait pu pousser son parti dans une direction plus positive. Le pouvoir du titulaire est fort, et j’aurais aimé qu’il utilise ce pouvoir pour pousser plus loin cette discussion dans son propre parti.

Jacobs n’a pas encore trouvé de soutien pour sa proposition de licence d’armes d’assaut et ne s’attend pas à la voir émerger avec les élections dans quelques semaines.

Mais il a dit qu’il espérait que davantage de soutien pourrait émerger après novembre.

“Je vais mettre cela en avant”, a-t-il dit, “et j’espère que quelqu’un le saisira.”

Carolyn Thompson, l’Associated Press