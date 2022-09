Jacobs contre Prairie Ridge a été à la hauteur de sa facture élevée – Shaw Local

Le match de vendredi soir entre les deux dernières équipes invaincues de la Fox Valley Conference a été à la hauteur de ses attentes.

Jacobs a résisté à Prairie Ridge 42-35 dans un match aller-retour dans lequel aucune équipe n’a jamais mené par plus de sept points.

Cela a commencé par un premier quart fou, mis en évidence par deux touchés de retour de coup d’envoi par Tyler Vasey de Prairie Ridge après deux touchés de Jacobs.

Cela s’est terminé par un quatrième quart-temps passionnant alors que Prairie Ridge a réussi un arrêt et a marqué pour sa première avance, seulement pour que Jacobs ait riposté deux fois et ait réussi deux arrêts défensifs cruciaux.

“C’était deux très bonnes équipes”, a déclaré l’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman. « Nous avons prêché la discipline toute la semaine. Nous n’avons pas aimé la façon dont nous sommes sortis la semaine dernière avec des erreurs mentales. Nous avons prêché, ‘Fais ta mission.’

“J’avais l’impression que nous étions dans une répétition de l’année dernière. Cet arrêt par Ashton [Niehaus] à la fin était incroyable.

Prairie Ridge a réussi un quatrième et un deuxième à la ligne des 14 verges de Jacobs dans la dernière minute lorsque Niehaus, un demi défensif, a attrapé le porteur de ballon Luke Vanderwiel pour une défaite de 2 verges pour sceller le match.

Zimmerman avait raison au sujet de la répétition potentielle de l’arrivée de l’an dernier, uniquement en sens inverse. Jacobs a marqué dans la dernière minute il y a une saison et a été arrêté sur une conversion de 2 points, donnant à Prairie Ridge une victoire de 49-48.

Si Prairie Ridge avait marqué, l’entraîneur des Wolves Chris Schremp a déclaré qu’il aurait absolument opté pour deux et la victoire.

Prairie Ridge (3-1, 3-1 FVC) aura besoin d’aide pour gagner ou partager le championnat de la conférence, mais Vasey a estimé que ce match aiderait les Wolves plus tard.

“Nous avons tous discuté de ce à quoi ressemblera le football des séries éliminatoires”, a-t-il déclaré. « Si nous voulons gagner en séries éliminatoires, vous allez devoir affronter des équipes comme celle-ci. Ce [stinks] perdre, mais nous allons en apprendre beaucoup. Cela va rendre notre équipe meilleure. »

Zone dangereuse: Vasey est un coureur électrisant dans le moule des anciens joueurs des Wolves Samson Evans et Taidhgin Trost. Il est une menace pour marquer de n’importe où sur le terrain.

Vasey a repoussé les deux premiers coups d’envoi de Jacobs vendredi pour des touchés de 85 et 89 verges. Il a également marqué sur des courses de 31 et 36 verges, tout en courant 21 fois pour 213 verges. Il mène la zone avec 935 verges au sol et a 11 touchés au sol.

“Tyler est l’un des athlètes les plus rapides contre qui j’ai joué”, a déclaré Niehaus. « Il est spectaculaire. C’est un autre type de joueur sur le terrain. Toute l’équipe doit se rassembler, et c’est la seule façon de l’arrêter.

Tyler Vasey de Prairie Ridge, à droite, s’éloigne du TO Boddie de Jacobs alors que Vasey retourne un coup d’envoi pour un touché vendredi soir à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Vasey n’a disputé que la moitié de la saison dernière après s’être remis d’une blessure au coude subie juste avant le premier match. Il a tout de même couru pour 745 verges et neuf touchés en tant que porteur de ballon, offrant une autre menace aux Wolves avec sa vitesse incroyable.

“Il est incroyable”, a déclaré Schremp. “Il est dynamique, cela ne fait aucun doute.”

En espérant une bonne nouvelle : La sécurité de Prairie Ridge, Dom Creatore, l’un de ses meilleurs joueurs défensifs, a quitté le match de vendredi lors du dernier jeu du premier quart en raison d’une blessure au bras gauche. Creatore a taclé l’arrière de Jacobs Paulie Rudolph à la fin d’une passe d’écran de 20 verges.

Creatore a passé le reste du match sur la touche avec son bras en écharpe et un sac de glace à la main et au poignet.

“Il doit passer des radiographies au poignet”, a déclaré Schremp. “Nous allons voir ce qui se passe.”

Haut de la main : Jacobs (4-0, 4-0 FVC) mène maintenant Prairie Ridge, Huntley, Crystal Lake South et Cary-Grove (tous à 3-1) avec cinq matchs de conférence restants. Les Golden Eagles tentent de remporter leur premier titre depuis qu’ils ont remporté la division FVC Valley en 2013.

L’ailier serré Grant Stec ne regarde pas si loin sur la route.

“Huntley ferait mieux de faire attention”, a déclaré Stec à propos de l’ennemi de cette semaine. « Nous venons après eux. Nous allons continuer à rouler. Nous avons un groupe incroyable. Nous avons eu une fraternité incroyable l’année dernière. Nous avons amené de nouveaux gars, et cette fraternité commence à revenir à la vie.

Grosse semaine : Depuis 2009, Prairie Ridge et Cary-Grove ont joué pour neuf championnats d’État combinés, tous sauf un en classe 6A.

La rivalité des centrales électriques de classe 6A reprend à 19 heures vendredi lorsque CG visite Prairie Ridge. Prairie Ridge a remporté des titres d’État de classe 6A en 2011, 2016 et 2017. CG a remporté en 2009, 2018 et 2021.

“Nous n’avons que deux écoles secondaires de qualité à Prairie Ridge et Cary-Grove, deux programmes qui ont toujours eu du succès, surtout ces derniers temps”, a déclaré l’entraîneur de CG Brad Seaburg après la victoire 18-0 des Trojans sur McHenry samedi. «Je sais que nos enfants l’attendent avec impatience, et nos fans aussi. Nous voulons reprendre le travail lundi et nous préparer à les jouer.

Une équipe 0-4 coriace : McHenry (0-4, 0-4) a perdu contre les meilleures équipes du FVC (Prairie Ridge, Huntley, Jacobs et CG), mais les Warriors ont participé à tous les matchs. Leurs trois premières défaites ont toutes été décidées par un score.

“McHenry a très bien joué. Ils ont joué fort et ont bien plaqué », a déclaré Seaburg après le match de samedi.

L’entraîneur de première année des Warriors, Joel Beard, a déclaré que son équipe avait besoin d’une exécution plus cohérente à des moments cruciaux des matchs.

Jacob Zarek de McHenry est taclé par Josh Domagala de Cary-Grove samedi. Zarek a capté sept passes pour 157 verges. (Karen Naess pour Shaw Local)

«Ils ont eu le chiffre d’affaires, et nous obtenons le ballon là-bas [inside the 10-yard line], et nous ne terminons pas », a déclaré Beard. « Ces opportunités sont là, et nous n’en avons pas profité. Lorsque vous jouez à un programme comme Cary-Grove, ils ne vous le rendront pas.

Où sont les éruptions ? S’il semble que le FVC soit plus compétitif, de haut en bas, cette saison, il y a de bonnes raisons. Il est.

Au cours de quatre semaines de jeux FVC, il n’y a eu qu’un seul jeu qui a produit une horloge en cours d’exécution.

La victoire 63-28 de Prairie Ridge sur Burlington Central était le seul match de la ligue jusqu’à présent dans lequel un adversaire menait de 40 points, introduisant ainsi la règle IHSA où le chronomètre continue de tourner sauf pour les jeux marquants ou les temps morts.

Le surnom dit tout : Marengo et Johnsburg ont marqué à volonté l’un contre l’autre lors du match de vendredi entre Kishwaukee River et Interstate 8 Blue Division, que Marengo a remporté 69-48.

La nuit offensive sauvage a incité cela de l’entraîneur de Marengo Paul Forsythe.

“Nous aimerions ne pas perdre autant de points, mais quand vous avez un ‘Super 8’ ici, vous avez une chance de battre n’importe qui”, a déclaré Forsythe.

Il faisait référence au quart-arrière senior Josh Holst, qui porte le numéro 8, mais qui a donné un nouveau sens au surnom de “Super 8” vendredi en produisant huit touchés : quatre par la passe et quatre par la précipitation.

Holst a réussi trois touchés par la passe et trois touchés au sol chacun lors de la victoire 41-20 des Indiens sur Canton lors de la semaine 2.

Économiser son énergie : Haiden Janke venait de terminer un effort de 29 courses et 145 verges au sol, et on pourrait s’attendre à ce que le junior Huntley marche prudemment et ait l’air usé.

Mais quelques instants après son effort remarquable dans la victoire 16-7 des Raiders sur Burlington Central, Janke était tout le contraire. En fait, il semblait qu’il pourrait avoir 29 autres portées en lui alors qu’il parlait aux médias.

Une partie de cette énergie sans fin pourrait être le résultat d’une préparation estivale consciente, a déclaré l’entraîneur de Huntley, Mike Naymola.

« Nous l’avons retenu pendant les mois d’été. Nous avons limité ses entraînements et ses répétitions en juillet et août », a déclaré Naymola. « L’idée était alors de le débrider en cours de saison. Il avait l’air vraiment frais au quatrième quart-temps.

Les Raiders se sont appuyés sur Janke lors d’un entraînement critique au quatrième quart juste après que Burlington Central eut réduit une avance de 10-0 à Huntley à 10-7. Les Raiders ont parcouru 72 verges en neuf jeux sur leur possession qui a suivi. Janke a porté le ballon sept fois sur 59 verges au cours de cette marche, dont les quatre derniers verges pour un score.

“Il a cet ADN de Janke en lui”, a déclaré Naymola, faisant référence au frère aîné de Jaiden, Alex, qui était le joueur de football de l’année du Northwest Herald 2021 en tant que secondeur en cours d’exécution. « Il ne semble jamais se fatiguer. Il est juste un porteur de ballon tellement meurtri. Il s’appuie sur vous. Ce n’est pas ce défenseur qui en brisera un sur 60 verges, mais il est très compétitif et continue de venir vers vous. Si vous êtes secondeur ou demi défensif, vous ne voulez pas voir ce gamin courir après vous.

• Sam Natrop a contribué à ce rapport.