Le demi-offensif des Las Vegas Raiders Josh Jacobs, le plaqueur droit Trent Brown et le gardien Johnathan Abram sont discutables pour la confrontation clé de cette semaine avec les Colts d’Indianapolis.

L’entraîneur Jon Gruden a déclaré que les trois se sont entraînés vendredi et qu’il aura une meilleure idée de leur statut lorsqu’il verra ce qu’ils ressentent samedi.

Les Raiders (7-5) sont à un match derrière les Colts (8-6) dans la course des séries éliminatoires de l’AFC.

Jacobs a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville, Brown a été exclu des sept derniers matchs depuis son test positif pour le coronavirus et Abram s’est assis la semaine dernière avec un genou blessé.

Les Raiders espèrent que le retour possible de Jacobs et Brown aidera à déclencher un match de course qui a été limité à moins de 90 verges au sol en trois matchs consécutifs pour la première fois en trois ans.

Il est toujours utile de remettre votre fonctionnalité en action, a déclaré Gruden. Ils ne font pas beaucoup de gars comme Josh Jacobs, alors j’espère qu’il est prêt à partir et s’il l’est, assurez-vous que nous lui donnons le ballon. Mais il a un bon dos et normalement un bon dos fait de grandes choses, et c’est ce dont nous avons besoin de la part de notre partenaire.

Alors que le statut d’Abrams est en question, les Raiders manqueront deux pièces clés dans le secondaire à cause de commotions cérébrales. Le demi de coin recrue Damon Arnette a été exclu du match après avoir subi une commotion cérébrale pour le deuxième match consécutif la semaine dernière contre les Jets et la sécurité Jeff Heath est également absent après s’être blessé la semaine dernière.

Cela pourrait laisser Erik Harris et Dallin Leavitt comme les seules sécurités en bonne santé, bien que le demi de coin Lamarcus Joyner et le demi de coin de réserve Isaiah Johnson puissent également y jouer si nécessaire.

Nous manquions de sécurité, dit Gruden. Espérons qu’Abram puisse jouer et rester en bonne santé. Quelque chose qu’il n’a pas fait. Nous avons besoin qu’il fasse cela pour être le joueur que nous avons besoin de lui. … Eh bien, ayez un plan d’urgence, mais pour le moment, nous en avons assez des plans d’urgence pour être honnête avec vous. Nous avons eu beaucoup de joueurs défensifs, surtout dans le secondaire et bien utiliser le prochain joueur comme ils le disent tous, mais Leavitt est un gars bien préparé pour aller vite.

Gruden a également déclaré que Marcus Mariota servira de quart-arrière suppléant pour une deuxième semaine consécutive après avoir été inactif ou blessé lors des 11 premiers matchs.

Les Raiders ont donné à Mariota un contrat garanti de 7,5 millions de dollars cette intersaison pour soutenir Derek Carr. Mais le deuxième choix du classement général du Tennessee en 2015 a eu du mal au camp d’entraînement, a commencé la saison sur la réserve blessée avec une blessure aux pectoraux, puis est revenu en tant que troisième joueur derrière Nathan Peterman avant d’être élevé au deuxième rôle la semaine dernière.

