Jacob Swartz de Morris assume un rôle de leadership – Shaw Local

MORRIS – Le football est dans le sang de Jacob Swartz. Plus précisément, le football de Morris coule profondément dans les veines de Swartz.

Le porteur de ballon / secondeur senior est le troisième des trois frères qui ont joué pour Morris, à commencer par Dylan, qui était un joueur de ligne offensif dans la dernière équipe de Morris à atteindre le match de championnat d’État en 2017, puis Nolan. Un autre lien avec le programme est le fait que son père, Jake, a joué au football au lycée pour Seneca avec l’entraîneur de Morris, Alan Thorson.

Swartz, qui a porté le ballon 84 fois pour 632 verges et neuf touchés et a réussi 38 plaqués, dont un sac, pour l’équipe demi-finaliste de classe 5A de Morris la saison dernière, a récemment été élu par les joueurs et les entraîneurs comme l’un des quatre capitaines pour la saison 2023, avec AJ Zweeres, Carter Button et Mason Stapleton.

C’est un titre que Swartz prend au sérieux.

« Je me suis toujours considéré comme un leader », a-t-il déclaré. « C’est un grand honneur d’être élu capitaine par des coéquipiers et des entraîneurs, mais même si je n’obtenais pas les votes, je serais quand même un leader.

« J’essaie de diriger à la fois vocalement et par l’exemple. J’essaie de faire les choses de la bonne manière, sur et en dehors du terrain. Cela inclut arriver en classe à l’heure, faire ses devoirs, étudier le manuel de jeu, tout ça.

Thorson estime que Swartz est un naturel dans la fente du capitaine.

« Il a failli être élu capitaine l’an dernier en tant que junior », a déclaré Thorson à propos de Swartz. « C’est le respect que cette classe senior avait pour lui. Il est de loin notre leader le plus vocal. À la fin des entraînements, il a presque toujours quelque chose de plus à dire à l’équipe. C’est un travailleur extrêmement acharné, et le reste de l’équipe le voit et le suit.

« Il vient d’une grande famille du football et a vécu presque toute sa vie avec ce programme. Il a regardé ses frères aînés jouer et il est là depuis ce qui semble être une éternité.

Jacob Swartz

En tant que fan de football de Morris et maintenant capitaine, Swartz sait à quoi s’attendre chaque automne.

« Nous avons atteint les demi-finales l’an dernier et nous voulons passer à l’étape suivante », a déclaré Thorson. « L’objectif immédiatement après notre défaite en demi-finale était de se remettre au travail et de réussir cette année. Nous savons qu’il y a beaucoup d’étapes que nous devons franchir pour y arriver, mais nous le faisons au jour le jour et essayons de franchir ces étapes.

« Nous sommes ravis de la saison. Nous avons beaucoup de talent et tout le monde a travaillé très dur. Les joueurs ont beaucoup travaillé et les entraîneurs continuent de nous pousser à nous améliorer. Ils disent toujours que tous les membres de l’équipe doivent savoir quoi faire lorsqu’ils arrivent sur le terrain. J’ai été élevé à l’université en deuxième année et j’ai joué dans des équipes spéciales et dans l’équipe de scouts. Tous ceux qui portent notre uniforme ont un travail à faire. L’équipe de scouts est particulièrement importante car elle doit pousser les partants pour les rendre meilleurs. Je l’ai fait quand j’étais plus jeune, donc je peux dire aux plus jeunes ce qu’ils doivent faire. J’ai été là. Nous y avons tous été. »

Thorson sait que le programme est entre de bonnes mains avec Swartz dans un rôle de leadership.

« Comme je l’ai dit, Jacob vient d’une grande famille du football », a déclaré Swartz. «Il a vécu et est mort avec ce programme toute sa vie. Je ne peux pas penser à un meilleur enfant pour être élu capitaine. Ses coéquipiers l’ayant élu à ce poste montrent le respect qu’il a de la part de l’équipe.

« Non seulement cela, mais il est très talentueux et travaille d’arrache-pied. Il est toujours au bon endroit et connaît la bonne façon de jouer. Il va probablement avoir la majeure partie de nos courses en attaque, et il va aussi beaucoup jouer au poste de secondeur. C’est difficile de le garder hors du terrain.