La star de « Little People, Big World », Jacob Roloff, présente un « souvenir traumatisant » d’abus sexuels commis par un producteur de la série télé-réalité TLC.

Dans un long post sur Instagram mardi, Roloff a affirmé avoir été agressé par l’ancien producteur Chris Cardamone alors qu’il jouait dans « Little People, Big World » avec sa famille.

« Il est souvent beaucoup plus facile de penser aux choses que d’en parler, et donc cette divulgation a été retardée, mais grâce à ce retard, j’ai trouvé le courage et les mots », a écrit Roloff, 23 ans. «En tant qu’enfant, après ce que je réalise maintenant était un long processus de toilettage, j’ai été agressé par un producteur exécutif sur le terrain pour« Little People, Big World ».»

Bien que Roloff ait déclaré qu’il ne prévoyait pas de «fournir des détails sur cette rencontre», l’enfant star a déclaré qu’il espère que Cardamone «ne sera plus jamais autorisée à côtoyer les enfants».

USA TODAY n’a pas pu trouver un représentant pour Cardamone.

Voir les photos!Little People, Zach et Tori Roloff de Big World accueillent leur deuxième enfant

Dans une déclaration à USA TODAY, TLC a déclaré qu’il venait d’apprendre la « rencontre présumée survenue il y a des années impliquant un tiers lié à la production de » Little People, Big World « ».

« Nous sommes attristés et troublés par cette allégation très grave, et TLC travaillera en coopération avec les autorités », indique le communiqué. « Notre objectif principal reste de soutenir la famille Roloff pendant cette période très difficile. »

Roloff est le plus jeune enfant d’Amy et de Matt Roloff, tous deux atteints de nanisme.

Il est apparu avec ses parents et ses frères et sœurs – jumeaux Zach, 30 ans, Jeremy, 30 ans et Molly, 27 ans – sur «Little People, Big World». Roloff n’avait que neuf ans lorsque la série a été créée en 2006. « Little People, Big World » en est maintenant à sa 21e saison.

Roloff a déclaré que son expérience présumée montre que « l’agression sexuelle, dans toutes ses itérations, peut arriver à n’importe qui à tout moment et est une réalité bien plus répandue que notre stigmatisation sociale actuelle ne nous permet d’en parler. »

Il a ajouté qu’il ne s’était pas exprimé plus tôt car « un enfant doit traiter » avec « le silence et le temps ».

Dans son article, Roloff a comparé la télé-réalité au « voyeurisme » et a remis en question les ramifications de grandir devant des millions de téléspectateurs semaine après semaine.

«Je continue ma propre réflexion sur le voyeurisme impliqué dans toute l’entreprise de télé-réalité – un spectacle massif de drame, de douleur, d’argumentation et d’invasion, avec un peu de joie saupoudré, que les téléspectateurs regardent complètement dissocié des humains complexes à l’intérieur du simpliste ‘ personnages qu’ils voient à la télévision », a déclaré Roloff.

Il a poursuivi: « Les bénéfices étaient en effet doux. L’expérience réelle était plus compliquée. »

Roloff a conclu son message en soulignant que «toute faute incombe au prédateur» et que «aucune faute n’incombe à aucun des membres de ma famille».

« Je suis certain que c’est un moment positif pour moi et un autre pas vers un avenir meilleur », a-t-il écrit.

Roloff a épousé Isabel Sofia Rock en septembre 2019 dans les fermes Roloff de sa famille près de Portland, dans l’Oregon.

Amy Roloff, star de « Little People, Big World »est fiancée à son petit ami Chris Marek