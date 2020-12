Jacob Roloff s’ouvre sur son enfance à la télé-réalité.

Dans un post Instagram partagé le mardi 15 décembre, le Petits gens, grand monde star a allégué qu’il avait été agressé par un ancien producteur.

« Il est souvent beaucoup plus facile de penser aux choses que d’en parler, et donc cette divulgation a été retardée, mais grâce à ce retard, j’ai trouvé le courage et les mots, » Il a partagé. « Je ne m’attends pas à fournir des détails sur cette rencontre à aucun moment. J’espère [this person] n’est plus jamais autorisé avec les enfants. «

Selon le jeune homme de 23 ans, il a commencé à réfléchir à une déclaration lorsque le producteur lui a envoyé un texto des années plus tard en novembre 2015. Quant à savoir pourquoi il a attendu 2020 pour partager, Jacob a déclaré: «Je choisis de le divulguer maintenant car cela reste traumatisant mémoire qui doit être exorcisée de tout pouvoir supplémentaire sur mon développement. «