Jacob Rees-Mogg va vendre des bureaux alors que les fonctionnaires continuent de travailler à domicile

Jacob Rees-Mogg prévoit de vendre les bureaux du gouvernement à Londres dans le but de réduire les coûts alors que les fonctionnaires continuent de travailler à domicile.

Le ministre des opportunités du Brexit et de l’efficacité du gouvernement organise des ventes immobilières et une réduction des coûts d’exploitation totalisant 2 milliards de livres sterling, car les espaces de bureaux coûteux dans la capitale sont “sous-utilisés”. Le télégraphe rapports.

La stratégie, qui doit être publiée la semaine prochaine, intervient alors que M. Rees-Mogg a demandé que les effectifs de la fonction publique soient réduits d’un cinquième, et après ses critiques répétées à l’égard des fonctionnaires qui continuent de travailler à domicile après la pandémie.

La proposition comprend la vente de 1,5 milliard de livres sterling de biens sur trois ans, avec le transfert du personnel vers un nouveau réseau de « hubs » gouvernementaux, et 500 millions de livres sterling d’économies grâce à la réduction des coûts d’exploitation, à la mise à jour des sources d’énergie et à la réduction des dépenses de location.

Les plans font partie du programme existant Places for Growth, qui vise à déplacer 22 000 postes dans la fonction publique hors de la capitale d’ici 2030.

Parlant des plans, M. Rees-Mogg a déclaré Le télégraphe: « Nous avons constaté au cours de l’année dernière que des espaces de bureaux coûteux dans le centre de Londres ont été sous-utilisés. Pourquoi le contribuable devrait-il débourser pour des immeubles à moitié vides ? »

«Nous réduisons le coût du domaine public afin de pouvoir rendre l’argent au contribuable. Toutes les dépenses sur les biens du gouvernement doivent être justifiées.

M. Rees-Mogg a ajouté que le déplacement des emplois de la fonction publique hors de Londres “permettrait de réaliser de plus grandes économies et signifierait que le gouvernement est plus proche des communautés qu’il dessert”.

Le ministre conservateur, qui soutient Liz Truss lors de l’élection à la direction conservatrice en cours, a défié à plusieurs reprises la fonction publique sur ses opérations et, en avril, a été critiqué pour avoir laissé des notes bizarres sur des bureaux vides dans une attaque apparente contre ceux qui travaillent à domicile.

Jacob Rees-Mogg dit que les responsables de la diversité dans la fonction publique “ne font rien”

M. Rees-Mogg a écrit à ses collègues du cabinet pour leur demander de superviser le “retour rapide” des travailleurs dans leurs bureaux.

Il a chargé les ministres d’envoyer un “message clair” aux fonctionnaires sur l’importance de retourner sur leur lieu de travail et a fait circuler un tableau de classement de l’assiduité du personnel, ajoutant qu’il se rendrait dans les départements ayant des chiffres d’assiduité inférieurs pour “s’assurer que nous utilisons efficacement les le domaine du centre de Londres ».

Commentant la campagne d’efficacité de Rees-Mogg à l’époque, le secrétaire général du syndicat FDA, Dave Penman, représentant les hauts fonctionnaires, a déclaré que le secteur privé avait “embrassé le travail hybride, reconnaissant les gains d’efficacité qu’il offre et l’avantage concurrentiel qu’il donne aux employeurs”. dans un marché du travail tendu ».

“Pendant ce temps, les luddites du Cabinet insistent sur la micro-gestion de la fonction publique, ce qui ne fera que dissuader les bonnes personnes de rejoindre tout en démotivant ceux qui sont déjà là.”