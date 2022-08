Jacob Rees-Mogg soutient le commentaire de Liz Truss “les travailleurs ont besoin de plus de greffe” au milieu de la course à la direction des conservateurs

Jacob Rees-Mogg a soutenu Liz Truss après que le candidat à la direction des conservateurs a suggéré que les travailleurs britanniques avaient besoin de “plus de greffe”.

Rees-Mogg a parlé au Courrier le dimanche dire que le commentaire de Truss était « sensé » et qu’il reflétait la « faible productivité de l’économie britannique ».

Cela vient après qu’il ait déjà critiqué publiquement ce qu’il appelle la «culture pourrie» du travail à domicile.

Le ministre des opportunités du Brexit a été pressenti pour accéder à un poste au Cabinet en tant que secrétaire de niveau ou de secrétaire au commerce si Truss remporte la course à la direction contre Rishi Sunak.

Les commentaires de Truss, divulgués à le gardien dans un enregistrement audio de son mandat de ministre du Trésor en 2017-2019, la candidate à la direction tentait d’expliquer la baisse de productivité observée en dehors de Londres.

Elle a dit que c’était dû à “un truc d’état d’esprit et d’attitude”.

Truss a poursuivi: «Il y a un problème fondamental de la culture de travail britannique. Essentiellement, si nous voulons être un pays plus riche et un pays plus prospère, cela doit changer. Mais je ne pense pas que les gens soient si désireux de changer cela.

Elle a ajouté qu’il y a « une légère chose en Grande-Bretagne à vouloir les réponses faciles ».

Elle a poursuivi: «Mais en fait, ce qui doit arriver, c’est plus… plus de greffe. Ce n’est pas un message populaire.

Défendant Truss en tant qu’allié clé du candidat à la direction des conservateurs, Rees-Mogg a déclaré que les commentaires “ont attiré des critiques politiques confuses, mais ils reflètent une réalité malheureuse dans une grande partie de l’État britannique”.

Il a ajouté: “Ce n’est pas bon pour le gouvernement, ni pour le public dans son ensemble.”

Cela vient du fait que Rees-Mogg a critiqué le nombre de personnes qui se rendent actuellement à Whitehall pour travailler.

La semaine dernière, il a déclaré que le nombre de personnes au bureau avait diminué de 5% par rapport à la semaine précédente, rapporte le courrier . Les chiffres sont toujours inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

“Même en tenant compte des vacances d’été, c’est sans espoir”, a-t-il déclaré.

Truss a également parlé au Mail dimanche des commentaires divulgués.

Elle a déclaré : « J’ai toujours été passionnée par l’idée d’aider notre pays à mieux réussir. Je veux que les gens aient des opportunités. Bien sûr, je crois au travail acharné.

“Je veux que notre gouvernement soit du côté des gens qui travaillent dur et qui créent leur propre entreprise.”

Les travaillistes ont qualifié les commentaires de Truss de “grossièrement offensants”, l’accusant de faire passer les travailleurs britanniques pour des “paresseux”.