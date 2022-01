Jacob Rees-Mogg rejette la controverse sur le pont aérien afghan comme « s’agitant pour quelques animaux »

Dominic Dyer, un allié de M. Farthing, a déclaré qu’il avait parlé avec des ministres et l’épouse de M. Johnson, Carrie, pour « faire pression sur lui » au sujet de l’évacuation.

Les e-mails ont été soumis aux députés par Raphael Marshall, qui travaillait pour le ministère des Affaires étrangères à l’époque et allègue que les animaux ont été évacués à la suite d’un ordre de M. Johnson.

La ministre du Cabinet, Therese Coffey, a suggéré plus tôt qu’un responsable du ministère des Affaires étrangères qui avait déclaré dans des courriels divulgués que M. Johnson avait approuvé le transport aérien controversé d’animaux depuis l’Afghanistan agissait à titre non autorisé.

Un autre responsable du ministère des Affaires étrangères a fait référence à « la décision du Premier ministre plus tôt dans la journée d’évacuer le personnel de l’association caritative pour les animaux de Nowzad » dans un e-mail séparé envoyé le 25 août.

Des e-mails partagés avec la commission des affaires étrangères montrent un responsable du cabinet du ministre des Affaires étrangères Zac Goldsmith disant à ses collègues le 25 août que « le Premier ministre vient d’autoriser l’évacuation de son personnel et de ses animaux ».

Dans sa réponse, M. Rees-Mogg a déclaré: « Tous [Labour] on se soucie des gâteaux et des animaux, alors que nous nous occupons des affaires importantes du gouvernement.

La présidente travailliste Anneliese Dodds a déclaré plus tôt que des courriels semblaient suggérer que M. Johnson « était intervenu » en demandant: « Le chef de la Chambre peut-il expliquer ce qui s’est passé? »

Le chef des Communes a déclaré que le Parti travailliste se concentrait sur les « friperies et les anecdotes » en posant des questions sur le rôle du Premier ministre dans l’évacuation des animaux pour l’association caritative Nowzad de Pen Farthing de Kaboul.

Le ministre du Cabinet, Jacob Rees-Mogg, a rejeté la controverse sur le transport aérien de chats et de chiens depuis l’Afghanistan comme « s’agitant pour quelques animaux ».

