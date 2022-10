Jacob Rees-Mogg “ravi” d’avoir la fracturation hydraulique dans son propre jardin

Jacob Rees-Mogg a déclaré qu’il serait “ravi” que son propre jardin arrière soit foré pour le gaz de schiste alors qu’il défendait la pression du gouvernement Liz Truss pour la fracturation hydraulique.

Le secrétaire aux affaires a suggéré qu’il accueillerait favorablement le forage sur ses terres du Sommerset en raison des redevances «en espèces» qu’il s’attendrait à ce que les sociétés de combustibles fossiles offrent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait la fracturation hydraulique dans son jardin arrière, il a répondu: «Oui, bien sûr que je le ferais. Je serais ravi – surtout si je reçois ces redevances.

M. Rees-Mogg a déclaré que seuls “les socialistes” et la députée verte Caroline Lucas s’opposaient à la fracturation hydraulique, ajoutant: “Eh bien, cela me fait saigner le cœur.”

Mais plusieurs députés conservateurs du mur rouge ont partagé leur colère face à la nouvelle politique favorable à la fracturation hydraulique et ont exigé de savoir comment le secrétaire aux affaires veillera à ce que les résidents locaux aient leur mot à dire.

M. Rees-Mogg – qui n’a pas précisé si les résidents se verraient offrir de l’argent pour leur consentement – ​​a déclaré lors de la conférence qu’il était favorable à une “compensation” financière.

Le ministre a déclaré que la meilleure façon d’obtenir le consentement local était que les sociétés de forage « fassent du porte-à-porte comme le font les politiciens lors des élections et demandent aux gens s’ils consentiraient… et je pense que les gens qui sont dérangés par les travaux de construction devraient en avoir. compensation”.

Il a ajouté: «Cela devrait être un paiement pour eux. Et puis vous devriez avoir une redevance pour les gens d’où provient le gaz de schiste, ce qu’ils font en Amérique et c’est pourquoi il y a un tel soutien en Amérique. S’ils trouvent du gaz de schiste sous votre maison, vous obtenez de l’argent pour cela.

Le premier acte de Mme Truss au pouvoir a été de lever le moratoire sur le processus d’extraction de gaz très controversé – accusé d’avoir provoqué des tremblements de terre dans les villes voisines.

Mark Fletcher, le député conservateur de Bolsover, a déclaré que les vagues plans de consentement “ne semblent pas se laver”, ajoutant: “Il semble que les communautés locales soient achetées plutôt que d’avoir un vote.”

Après que M. Rees-Mogg ait rejeté les critiques de la fracturation comme des “luddites” aux Communes, Mark Menzies, député conservateur de Fylde dans le Lancashire, lui a dit qu’il n’y avait “rien de luddite” dans les préoccupations de sécurité de ses électeurs.

Certaines licences ont été accordées dans la propre parcelle de M. Rees-Mogg du nord-est du Somerset – et le British Geological Survey montre qu’il pourrait y avoir du gaz de schiste dans la région – mais aucun forage n’y a été effectué.

Le ministre du Cabinet a fait face à de furieuses manifestations locales dans le Sommerset depuis l’annonce de la décision du gouvernement de lever l’interdiction de la fracturation hydraulique le mois dernier.

Charlotte Howell-Jones, du groupe Parents for Future UK, a déclaré: «Nous ne voulons pas de fracturation, nous ne voulons pas de nouveau pétrole et gaz, nous voulons une énergie renouvelable propre et bon marché – le nouveau pétrole et gaz ne va pas baisser nos factures ».

Mme Truss a suggéré la semaine dernière que la fracturation hydraulique pourrait se poursuivre dans le Lancashire face à l’opposition du conseil de comté local. Le Premier ministre a déclaré qu’elle n’exclurait pas le forage dans «l’ensemble» du comté riche en schiste – mais a déclaré que le gouvernement explorait toujours les mécanismes de consentement locaux.

Pendant ce temps, M. Rees-Mogg a déclaré que la «réalité politique» signifiait que Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng étaient obligés de changer de cap sur le taux d’imposition maximal de 45p – mais il a rejeté l’agitation autour du demi-tour comme «du bruit et de la fureur, ne signifiant rien. ”

Il a déclaré que la critique était devenue une “distraction absurde” – déclarant lors d’un événement en marge de la conférence conservatrice que certaines politiques “n’obtiennent pas le consentement du public et que vous ne pouvez pas les suivre”.

Il a également qualifié Michael Gove – qui s’est rebellé sur la question – de “conservateur Peter Mandelson”.

M. Gove, interrogé sur le commentaire alors qu’il parlait dans une tente voisine, a déclaré que c’était “l’une des choses les plus gentilles que l’on ait jamais dites à mon sujet en politique”.