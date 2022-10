Jacob Rees-Mogg “limogé” de son poste de secrétaire commercial par Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le loyaliste de Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, a quitté son poste gouvernemental de secrétaire aux affaires après que Rishi Sunak soit devenu Premier ministre.

Le haut responsable a déclaré mardi qu’il avait changé d’avis sur le fait que M. Sunak était un “socialiste” dans le but apparent de conserver un poste ministériel.

Mais une source proche de M. Rees-Mogg a déclaré qu’il savait qu’il n’était pas recherché. « Il sait qu’il était très proche des deux régimes précédents et il semblait peu probable qu’il soit nommé dans le nouveau cabinet. Il est heureux de soutenir le premier ministre depuis les banquettes arrière.

Le soutien de Liz Truss avait déclaré en juillet qu’il refuserait “bien sûr” de servir dans un gouvernement Sunak – le décrivant comme un “chancelier socialiste”.

Mais mardi – alors que M. Sunak entrait au n ° 10 en tant que Premier ministre pour finaliser son cabinet – M. Rees-Mogg a suggéré qu’il serait prêt à accepter un poste ministériel s’il le souhaitait.

Interrogé sur ses précédents commentaires sur le nouveau PM, il a dit Le télégraphe: « Cela a été dit à l’approche de la course à la chefferie, dans des circonstances très différentes. Le chef du parti conservateur n’est clairement pas un socialiste.

Interrogé sur un emploi, M. Rees-Mogg a déclaré: «Je ferai tout ce qu’il voudra que je fasse. Je ne m’attends pas à ce qu’il fasse quoi que ce soit, car je n’ai pas été l’un de ses plus ardents partisans, mais le moment est venu de soutenir le parti conservateur et je me fiche de ce qu’il décide de faire.

Le secrétaire aux affaires sortant a déclaré qu’il avait personnellement offert son soutien à M. Sunak lundi et que le nouveau chef conservateur avait dit: “Merci”.

Le secrétaire à la Justice, Brandon Lewis, a également quitté le gouvernement mardi, partageant une lettre de démission avec M. Sunak dans laquelle il a déclaré que le nouveau Premier ministre aurait “mon soutien de l’arrière-ban”.

M. Sunak avait été exhorté à garder des partisans de haut niveau de Johnson comme M. Rees-Mogg dans le cadre d’un “gouvernement de tous les talents” conçu pour mettre fin à l’effusion de sang des conservateurs.

Un ancien ministre a dit L’indépendant: “Il devrait garder dans le cabinet des gens comme Rees-Mogg et d’autres partisans de Johnson, pour montrer qu’il nomme des gens de toutes les ailes du parti. Qu’il fait le contraire de ce que Truss a fait.

Le nouveau Premier ministre devrait conserver Jeremy Hunt au poste de chancelier et s’en tenir à la date du 31 octobre pour le plan de réduction de la dette du gouvernement, alors qu’il s’apprête à annoncer son premier cabinet.

Il devrait inclure des partisans de premier plan de Truss et Johnson dans le cabinet – avec les ailiers de droite Suella Braverman et Kemi Badenoch pressentis pour des rôles, ainsi que des alliés de premier plan tels qu’Oliver Dowden et Dominic Raab.

Certains loyalistes de Johnson ont remis en question le mandat de M. Sunak à diriger. Nadine Dorries a averti que “tout l’enfer va se perdre” après son entrée au n ° 10 sans vote de la base ou du public.

Mais M. Rees-Mogg a déclaré que les chiffres désastreux des sondages conservateurs signifiaient que l’unité était désormais nécessaire.

“Si ça continue comme ça, nous constaterons qu’il est très difficile de gagner des élections, et donc nous devons soutenir Rishi Sunak”, a-t-il déclaré mardi. “Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à ce que son mandat de Premier ministre soit aussi réussi que possible dans l’intérêt du pays.”

Dans ses premières remarques à la nation en dehors du n ° 10, M. Sunak a affirmé que le mandat de la victoire électorale des conservateurs en 2019 appartenait au parti plutôt que d’être la “propriété exclusive” de M. Johnson.

“Je sais [Mr Johnson] conviendrais que le mandat que mon parti a obtenu en 2019 n’est pas la propriété exclusive d’un seul individu. C’est un mandat qui nous appartient et nous unit tous », a-t-il déclaré.

Keir Starmer a de nouveau appelé à des élections générales après avoir félicité Rishi Sunak pour sa nomination au poste de Premier ministre – en disant : “Le public a besoin d’un nouveau départ et d’avoir son mot à dire sur l’avenir de la Grande-Bretagne”.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak avait raison de réclamer un mandat après la victoire électorale des conservateurs en 2019, la présidente du Labour, Anneliese Dodds, a déclaré à la BBC: “C’est faux.”

Elle a ajouté: «Rishi Sunak a fait partie de 12 ans d’échecs conservateurs. Il n’a pas de mandat – nous avons besoin d’un nouveau départ et d’élections générales… Il n’est pas un nouveau départ. Il a présidé à cet échec économique.

Les marchés sont restés largement insensibles à l’entrée de M. Sunak dans le n ° 10. Le FTSE 100 avait déjà baissé avant que M. Sunak ne prenne la tête du classement.

Il était en baisse d’environ 0,5% peu après midi. Mais la livre était environ 0,4 cent plus chère, s’échangeant en hausse d’environ 0,3 % par rapport au dollar à un peu plus de 1,13.