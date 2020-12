Les députés ont été avertis qu’ils pourraient devoir travailler la veille de Noël, suscitant l’espoir d’un accord de dernière minute sur le Brexit avec Bruxelles.

Boris Johnson se préparerait à repousser les vacances de Noël du Parlement s’il peut obtenir une percée de 11 heures avec les négociateurs de l’UE.

Si un accord est conclu d’ici le week-end, les députés et les pairs seront invités à siéger lundi, mardi et mercredi selon les plans en cours d’inspection par le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, rapporte le Telegraph.

Avoir la veille de Noël comme jour de séance est également sur la table, ajoute le journal.

Cela intervient alors que M. Rees-Mogg a insisté hier soir sur « il n’y a pas de dernier moment » pour conclure un accord commercial post-Brexit avec l’Union européenne, affirmant que les négociations pourraient se poursuivre jusqu’à la date limite du 31 décembre.

Le leader des Communes a suggéré que le Royaume-Uni serait prêt à négocier avec Bruxelles «jusqu’à ce que Big Ben sonne à 11 heures» le soir du Nouvel An – le moment où la période de transition «au point mort» prend fin.

Il a dit qu’il pensait qu’il faudrait six jours pour qu’un accord commercial soit formellement ratifié par le Parlement, mais que cela pourrait être «pressé» si le temps presse.

Ses commentaires sont intervenus après que Michel Barnier ait déclaré aux ambassadeurs de l’UE que le Royaume-Uni était prêt à céder du terrain sur la question cruciale des «règles du jeu équitables», les droits de pêche étant désormais le principal obstacle à un accord commercial.

Le négociateur en chef de l’UE a suggéré qu’un accord commercial post-Brexit entre la Grande-Bretagne et Bruxelles pourrait être conclu cette semaine si le Royaume-Uni faisait des compromis sur le poisson.

Cependant, l’insistance du bloc sur le fait que les questions de pêche doivent être liées au commerce pourrait encore réduire les chances de parvenir à un accord.

Pendant ce temps, Lord Hague a déclaré que Boris Johnson avait persuadé l’UE qu’il était « assez fou » pour s’éloigner des négociations commerciales sans accord.

Quels sont les points de friction dans les discussions sur le Brexit? PÊCHE Le Royaume-Uni a insisté pour qu’il reprenne le contrôle de ses eaux côtières à partir de la fin de la période de transition. Mais l’UE exigeait que ses flottes maintiennent les niveaux d’accès précédents – Emmanuel Macron étant particulièrement soumis à la pression de l’industrie française de la pêche. Au départ, le Royaume-Uni a déclaré qu’il souhaitait récupérer 80% des quotas de l’UE à partir du 1er janvier. Cependant, Bruxelles a suggéré que seulement 18 pour cent devraient être restaurés. On pense que les deux côtés sont proches d’une «zone d’atterrissage» qui comprend une période de transition, peut-être de cinq ou sept ans. Cependant, il n’y a pas encore de règlement. TERRAIN DE JEU DE NIVEAU L’UE a insisté sur le fait que le Royaume-Uni s’engageait à adopter des dispositions sur des «règles du jeu équitables», garantissant qu’il ne nuira pas aux entreprises du continent en déployant des normes et réglementations environnementales plus faibles. Les aides d’État sont apparues comme un problème particulier, d’autant plus que le coronavirus rend des pans de l’économie non viables. Mais le Royaume-Uni dit qu’il doit regagner des pouvoirs souverains pour décider des règles, même s’il n’a pas l’intention d’abaisser les normes ou de fausser la concurrence en subventionnant le secteur privé. Il est apparu que ce domaine était proche de la résolution avant que la France n’impose une série de conditions supplémentaires, notamment d’énormes sanctions sous la forme de tarifs pour avoir enfreint les règles. Bien que le Royaume-Uni soit satisfait de la «non-régression» – ce qui signifie que les normes actuelles sont acceptées comme base de référence – il a rejeté les demandes d’obéissance aux règles formulées par le bloc à l’avenir. Michel Barnier a déclaré aux ambassadeurs de l’UE cette semaine que le Royaume-Uni était maintenant prêt à accepter la nécessité d’un «mécanisme de rééquilibrage» des règles qui pourraient résoudre le conflit. GOUVERNANCE L’application de tout accord, et qui décide si les règles sont enfreintes, a été l’un des points chauds depuis le début. La libération de la Cour de justice européenne était l’une des plus grandes revendications des Brexiteers lors du référendum européen. Mais Bruxelles a fait pression pour garder le contrôle de la gouvernance, tout en insistant sur des amendes sévères et des tarifs punitifs pour les infractions. La question de la gouvernance est fortement liée à celle des «règles du jeu équitables» avec une percée sur ce dernier susceptible d’ouvrir la voie à une percée sur le premier.

Les négociations commerciales entre les deux parties se poursuivent dans l’espoir que la voie vers un accord se dessine maintenant.

Tout accord devra être formellement ratifié par le Royaume-Uni et l’UE avant de pouvoir entrer en vigueur.

À deux semaines du 31 décembre, la Grande-Bretagne et le bloc feront face à une course contre la montre pour obtenir un accord signé et promulgué avant le 1er janvier.

Mais M. Rees-Mogg a déclaré au Moggcast hébergé par le site Web du Parti conservateur que le Parlement avait montré dans le passé qu’il pouvait fonctionner rapidement quand il le fallait.

Il a déclaré: «Vous pouvez vraiment, vraiment tronquer le processus parlementaire si nécessaire et s’il y a une volonté de le faire.

« S’il y avait un accord aujourd’hui, je pense que vous auriez besoin de six jours pour avoir le texte demain, vous auriez 48 heures pour rédiger le projet de loi et vous auriez un jour aux Communes, un jour aux Seigneurs et un jour pour la sanction royale.

«Mais cela peut être pressé. Donc, six jours, c’est serré, mais six jours pour le moment, c’est ce que j’attends du processus.

Il a poursuivi: «Les six jours peuvent être réduits. Je ne veux donc pas dire que le jour de Noël est le dernier jour.

« Il n’y a pas de dernier moment, jusqu’à ce que Big Ben frappe 11 heures [on December 31], ce qu’il ne frappera pas, car il sonnera minuit mais pas nécessairement à 11 heures, donc je me suis mal exprimé.

M. Rees-Mogg a suggéré qu’il serait possible pour le Parlement de ratifier l’accord rétrospectivement au-delà de la date limite du 31 décembre, mais il a déclaré qu’une telle approche «soulève certainement des questions juridiques».

Il y a maintenant un optimisme croissant qu’un accord pourrait encore être possible.

M. Barnier aurait déclaré lors d’une réunion privée d’ambassadeurs qu’un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, mais seulement si le Royaume-Uni cède le pas à la pêche.

Il a déclaré lors du briefing que la Grande-Bretagne avait maintenant accepté la nécessité d’un «mécanisme de rééquilibrage» des règles qui pourraient résoudre le problème des «règles du jeu équitables».

Le mécanisme permettrait d’imposer des tarifs au Royaume-Uni s’il s’écarte trop des règles et réglementations de l’UE.

Cependant, Lord Frost, son homologue britannique, aurait exigé que l’UE abandonne son insistance à lier la pêche au commerce en échange de la concession, mais Bruxelles l’a refusé.

Cela signifie que si des progrès semblent avoir été accomplis sur la question des règles, les négociateurs semblent encore être en mesure de la résoudre complètement.

Le Royaume-Uni ne veut pas que la pêche soit liée au commerce, car il craint que l’UE puisse utiliser un différend de pêche pour suspendre des parties de l’accord commercial.

Une source diplomatique de l’UE a déclaré au Telegraph: « Il était beaucoup moins sombre que ce à quoi je m’attendais. Si les deux parties peuvent sortir de leurs tranchées sur le poisson, Barnier a déclaré qu’il pourrait y avoir un accord cette semaine.

Un autre diplomate a déclaré qu ‘ »il pourrait maintenant y avoir un chemin étroit vers un accord » si les « obstacles restants » peuvent être levés dans les prochains jours.

Les deux parties sont dans l’impasse sur trois points de friction depuis des mois: les droits de pêche, les «règles du jeu équitables» et la gouvernance de l’accord.

L’UE souhaite que le Royaume-Uni s’en tienne à l’avenir aux règles établies à Bruxelles pour garantir une concurrence loyale entre les entreprises britanniques et celles du continent.

Tout éloignement des règles de l’UE par le Royaume-Uni entraînerait l’imposition de tarifs par Bruxelles.

Lord Hague a déclaré que Boris Johnson avait « monté une démonstration efficace, parfaitement convaincante et vraie de sa propre volonté » d’accepter une scission chaotique du bloc le 31 décembre.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré que la volonté apparente du Premier ministre d’accepter une scission chaotique de l’UE le 31 décembre avait conduit à une amélioration de l’état des négociations commerciales.

Mais le Royaume-Uni veut la liberté de faire ses propres affaires et hésite à souscrire à quoi que ce soit qui lui lierait les mains.

La question des «règles du jeu équitables» est étroitement liée à la question de la gouvernance qui concerne la manière dont les termes de l’accord seraient appliqués, l’UE souhaitant pouvoir imposer des tarifs si la Grande-Bretagne rompait ses engagements.

Une percée en matière de règles ouvrirait probablement la voie à une percée en matière de gouvernance, laissant les droits de pêche comme la principale pomme de discorde.

Lord Hague a déclaré aujourd’hui qu’il y avait eu une « légère amélioration de l’atmosphère des pourparlers » ces derniers jours et que M. Johnson était responsable.

Dans The Telegraph, l’ancien ministre des Affaires étrangères conservateur a fait valoir que la volonté apparente du Premier ministre de mettre fin à la période de transition «au statu quo» le 31 décembre sans accord avait contraint l’UE à adopter une position de négociation plus réaliste.

« Il est temps de reconnaître le rôle crucial joué dans la production de cette amélioration par la performance convaincante du Premier ministre lui-même », a écrit Lord Hague.

«Cela ne veut pas dire que l’approche globale du gouvernement, qui a consisté à creuser un trou pour enfreindre le droit international, puis à s’en sortir, a toujours été convaincante.

«Ni que l’état des préparatifs pour toutes les conséquences de l’absence d’accord dans les ports soit encore assez solide pour être rassurant. Mais Boris a monté une démonstration efficace, parfaitement convaincante et vraie de sa propre volonté, personnellement et politiquement, de renoncer à un accord insatisfaisant.

Lord Hague a déclaré qu’il pensait toujours qu’une scission sans accord serait « désastreuse » pour le Royaume-Uni et l’UE.

Mais il a insisté sur le fait que dans une «négociation délicate, l’autre partie doit savoir que vous êtes prêt à tout abandonner».

Lord Hague a déclaré à propos du dîner de Mme von der Leyen avec M. Johnson le week-end dernier que le président de la Commission européenne aurait « regardé dans les yeux et constaté qu’il était catégorique sur le fait qu’il était prêt à partir sans accord ».

« C’est un avantage à un tel moment si votre homologue pense que vous êtes assez fou pour causer beaucoup de dégâts plutôt que de vous contenter d’un mauvais résultat », a-t-il déclaré.

M. Johnson a averti qu’il existe une « forte possibilité » que la Grande-Bretagne et Bruxelles ne parviennent pas à s’entendre sur un accord qui obligerait les deux parties à commercer aux conditions de base de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier et à voir des droits de douane imposés sur les marchandises.