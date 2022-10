Jacob Rees-Mogg hué par des manifestants devant la conférence des conservateurs

Jacob Rees-Mogg a été hué et chahuté par des manifestants furieux criant « écume conservatrice » alors qu’il se dirigeait vers la conférence du parti conservateur à Birmingham.

Le secrétaire aux affaires était escorté par plusieurs policiers alors qu’il traversait la place Victoria, qui se trouve juste au coin du rassemblement annuel de son parti au Centre international des congrès à proximité.

M. Rees-Mogg a été poursuivi par des manifestants en colère qui se moquaient et huaient, certains lui criant « écume conservatrice » alors que les officiers restaient à proximité du député du nord-est du Somerset.

Les manifestants rassemblés sont furieux contre le plan économique de Liz Truss et portent des pancartes indiquant “non élu, irresponsable, déséquilibré” et “salaires en hausse, factures en baisse, conservateurs éliminés”.

Mick, qui a suivi le ministre avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire “Tory lies kill”, a déclaré qu’il avait rejoint le rassemblement parce que “je déteste les conservateurs”.

L’homme de 58 ans, originaire de Birmingham, qui n’a pas voulu donner son nom de famille, a qualifié le mini-budget de Mme Truss de “désastreux pour les gens normaux”.

Il a déclaré: «Ce n’est que le début – la prochaine étape consiste à équilibrer à nouveau les comptes, ils vont réduire encore plus les services publics. Ils me dégoûtent.

D’autres manifestants ont également exprimé leur colère face à la décision du gouvernement de supprimer le taux maximal d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus du pays pendant la crise du coût de la vie.

Un Jacob Rees-Mogg souriant entouré de policiers, traverse des manifestants à Birmingham (Getty Images)

Jane Elledge, 53 ans, formatrice en informatique de Bromsgrove, a déclaré : « Assez, c’est vraiment assez.

“Nous avons eu le Brexit, nous avons eu des normes en baisse, nous avons eu des gens qui doivent travailler deux emplois, des gens qui meurent de faim, des gens qui n’ont pas de chauffage, et le genre de goutte qui fait déborder le vase est l’annonce que les personnes les plus riches obtiennent une taxe Couper.

« L’économie du ruissellement ne fonctionne pas. Nous n’obtenons rien – rien pour les travailleurs. Il faut que ça s’arrête. Tories dehors.

Alors que les orateurs montaient sur scène, les manifestants scandaient “Les conservateurs ne sont pas les bienvenus ici” et “Les conservateurs sortent de Brum”.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré au rassemblement que “nous sommes au milieu d’une lutte des classes”.

« Nous payons des impôts pour aider nos concitoyens à ne pas subventionner les riches. Les riches devraient nous subventionner », a-t-il déclaré aux manifestants rassemblés dans le centre-ville, où la conférence conservatrice commençait.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) s’adresse à la foule lors d’un rassemblement à Victoria Square, à l’extérieur de la conférence annuelle du Parti conservateur (PENNSYLVANIE)

“Les hommes et les femmes ordinaires doivent comprendre que nous sommes maintenant au milieu d’une lutte de classe.”

Il a également déclaré que les six derniers mois avaient montré “la décadence et la corruption de la classe dirigeante” et que le gouvernement “agissait dans l’intérêt de son peuple”.

Sous les acclamations, il a déclaré : « Nous allons changer ce pays, nous allons changer la société.

Organisé par le groupe de campagne de l’Assemblée du peuple, il faisait partie d’une vague de protestations balayant le pays au milieu de la hausse des coûts de l’énergie et de la baisse du niveau de vie.

Malgré l’escorte policière, M. Rees-Mogg a minimisé les manifestations comme un “fait de démocratie”.

S’adressant à Sky News, il a déclaré: “Il y a eu des manifestations lors des conférences conservatrices depuis des temps immémoriaux, ce n’est pas nouveau.

« C’est un fait de la démocratie. Ils crient mais c’est parfaitement calme.

Et le droit à l’expression pacifique de votre opinion est fondamental pour notre constitution.

S’exprimant avant la conférence, Mme Truss a déclaré qu’elle maintenait son plan de réduction des impôts car elle refusait d’exclure les réductions des dépenses publiques.

“Je veux dire aux gens que je comprends leurs inquiétudes sur ce qui s’est passé cette semaine”, a-t-elle déclaré à l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC.

“Je maintiens le paquet que nous avons annoncé et je maintiens le fait que nous l’avons annoncé rapidement, car nous devions agir”.

Rapports supplémentaires par AP