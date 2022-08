Jacob Rees-Mogg double l’attaque de Liz Truss contre Nicola Sturgeon, disant qu’elle a “souvent tort” et “gémit toujours”

Le ministre du Cabinet Jacob Rees-Mogg a doublé l’attaque personnelle de Liz Truss contre le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, affirmant qu’elle “gémit toujours” et “assez souvent tort”.

Cela vient après le ministre des Affaires étrangères – le favori de la course à la direction des conservateurs – a déclaré qu’il valait mieux “ignorer” le chef du SNP alors qu’elle rejetait les demandes d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Les membres conservateurs du public lors de l’événement de hustings à Exeter ont applaudi et applaudi le commentaire, Mme Truss ajoutant: “C’est une chercheuse d’attention, c’est ce qu’elle est”.

Les remarques ont été saisies par les politiciens du SNP, qui ont accusé Mme Truss de faire preuve de “mépris” pour les électeurs au nord de la frontière tout en plaidant simultanément en faveur d’une Écosse indépendante.

Plutôt que d’essayer de désamorcer la dispute, cependant, Mme Rees-Mogg a doublé ses commentaires mardi, accusant Mme Sturgeon sur Sky News de “tergiverser sans fin” sur la question d’un deuxième référendum.

Il a déclaré: «Quand elle parle sans cesse d’avoir un référendum et d’aller à la Cour suprême et tout cela, nous devons dire, attendez, vous faites cela parce que vous ne parvenez pas à livrer pour le peuple d’Écosse, et le gouvernement du Royaume-Uni devra également tenir compte du peuple écossais.

“Je pense qu’elle se trompe très souvent, elle gémit toujours et nous devons nous concentrer sur la façon dont l’Union profite aux gens”, a-t-il ajouté.

«Le SNP devient très croisé – eh bien, bien sûr, le SNP devient croisé, son état permanent par défaut. C’est un état de fureur légère, en grande partie confisqué.

“Ce que nous devons faire, c’est faire valoir les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni réussit pour le peuple écossais et comment le Royaume-Uni dans son ensemble a aidé le peuple écossais.”

John Swinney, le vice-premier ministre, a qualifié les commentaires de Mme Truss de “profondément troublants et préoccupants” mardi matin.

L’adjoint de Nicola Sturgeon dit que les commentaires sont “profondément troublants et préoccupants” (fil de sonorisation)

Il a ajouté: “Nicola Sturgeon a bien plus de légitimité démocratique que Liz Truss n’en aura si elle devient Premier ministre, et je pense que Liz Truss n’a absolument aucun droit ni fondement pour faire ces remarques.”

Joanna Cherry, députée du SNP, a ajouté : « Je pense que le mouvement indépendantiste écossais devrait être reconnaissant à Liz Truss. On dirait qu’elle va être PM.

“À chaque occasion future, les conservateurs ou les unionistes parlent d’une union entre égaux ou de respect pour l’Écosse, nous avons son explosion insensée à jouer en boucle”.

Mme Truss a également semblé adopter une position plus dure sur la question d’un référendum écossais ce week-end, insistant sur le fait que cela ne se produirait pas “sous ma surveillance” si elle remportait le concours pour remplacer Boris Johnson dans le numéro 10.

Dans une lettre adressée à Mme Sturgeon le mois dernier, le Premier ministre sortant a seulement déclaré que ce n’était pas le moment de revenir sur la question “car notre pays est confronté à des défis sans précédent au pays et à l’étranger”.

Ses remarques sont venues en réponse au premier ministre écossais dévoilant des propositions pour organiser un référendum écossais le 19 octobre 2023. En plus de demander que le pouvoir de tenir un tel vote soit transféré à Holyrood, les juges de la Cour suprême ont également été invités à savoir si le Le gouvernement écossais peut organiser un scrutin consultatif sur la question.

Si ces voies échouent, Mme Sturgeon a affirmé que les prochaines élections générales deviendraient un “référendum de facto”.