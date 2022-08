Jacob Rees-Mogg dit que le gouvernement ne devrait plus “assurer certaines fonctions” en tant que prix du Brexit

Jacob Rees-Mogg a exhorté le prochain Premier ministre à réduire le rôle du gouvernement en tant que prix du Brexit, suggérant qu’il ne devrait pas “assurer certaines fonctions du tout”.

Fervent partisan de Liz Truss pour remporter la course au n ° 10, l’archi-Brexiteer a appelé à “repenser l’État britannique” – arguant que de simples réductions des dépenses publiques n’iront pas assez loin.

La campagne Leave a remporté la campagne de 2016 en partie sur la promesse d’augmenter les dépenses, notamment de 350 millions de livres sterling par semaine sur le NHS, mais M. Rees-Mogg indique un programme différent.

“Notre départ de l’Union européenne nécessite de repenser l’État britannique”, a écrit le ministre des opportunités du Brexit dans un article de journal.

“Cela signifie aller au-delà des ministres à la recherche de coupes budgétaires et de coupes de cheveux et se demander si l’État devrait assurer certaines fonctions.”

Cela vient après que Mme Truss s’est engagée à appuyer sur l’accélérateur pour déchirer des milliers de réglementations européennes si elle gagne le pouvoir, ce qui a fait craindre que les protections ne disparaissent.

Les libéraux démocrates ont déclaré que ces commentaires “soulèveraient la crainte que le pire des dommages aux relations avec nos voisins ne soit pas encore fait”.

M. Rees-Mogg a fait valoir que la suppression du rôle de l’État permettrait au prochain gouvernement d’aider les gens avec des factures d’énergie en flèche, ce que la favorite de la course à la direction a déclaré qu’elle ferait grâce à des réductions d’impôts.

“En tant que partisan de Liz Truss pour devenir Premier ministre, je suis un ardent défenseur des avantages des réductions d’impôts pour l’économie et le consommateur britannique”, a-t-il écrit dans Le télégraphe quotidien.

L’appel a été approuvé par un autre soutien principal de Truss, l’ancien ministre du Brexit, David Frost, qui devrait jouer un rôle de premier plan dans son administration.

M. Rees-Mogg avait “tout à fait raison sur la nécessité de “repenser l’État britannique” après le Brexit”, a déclaré Lord Frost.

Layla Moran, porte-parole de Lib Dem pour les affaires étrangères, a déclaré: “Plutôt que d’essayer de démanteler l’État britannique, peut-être que Rees-Mogg devrait essayer de supprimer les énormes quantités de bureaucratie qui ont été érigées grâce à l’accord commercial des conservateurs avec l’Europe. .”

Le groupe de campagne Best for Britain pour une meilleure démocratie s’est emparé de M. Mogg, affirmant que 4 milliards de livres sterling avaient été trouvés grâce à son entraînement efficace – arguant que c’était trop peu pour éviter des coupes dramatiques.

“Cela conduira probablement la fonction publique à cesser de fournir des fonctions, y compris des services publics essentiels que les gouvernements conservateurs continuent de faire échouer”, a déclaré Naomi Smith, sa directrice générale.

L’appel intervient après que le respecté Institute for Fiscal Studies a averti que d’importantes réductions de dépenses sont inévitables si Mme Truss poursuit les 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts qu’elle prévoit, les qualifiant d’irréalistes.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: «Il n’y a rien d’« efficace » à couper les services de première ligne déjà submergés par les arriérés alors que les familles ont déjà du mal à joindre les deux bouts.

“Maintenant, Liz Truss promet encore plus de coupes qui ne feront qu’aggraver les arriérés que nous avons déjà dans les tribunaux, les aéroports et les médecins généralistes, laissant les gens attendre encore plus longtemps pour les passeports, les permis de conduire et les rendez-vous vitaux.”