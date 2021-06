Jacob Rees-Mogg défend les fans qui huent les joueurs anglais pour avoir pris le genou et dit qu’ils ne sont pas racistes

Jacob Rees-Mogg a défendu les fans qui ont hué les joueurs de football anglais pour avoir pris le genou, car il a suggéré qu’il n’y avait aucune preuve qu’ils étaient racistes.

Le ministre du cabinet a affirmé qu’ils réagissaient plutôt au « message politique sous-jacent » du mouvement Black Lives Matter, qui, selon lui, n’était « pas sympathique au Royaume-Uni en tant que nation ».

Ses remarques sont intervenues après que Priti Patel, le ministre de l’Intérieur, a qualifié l’acte des footballeurs de se mettre à genoux comme une « politique des gestes », mais n’a pas condamné les fans qui ont hué les joueurs, suggérant que c’était un « choix pour eux » lors d’une interview.

Cependant, à la suite des commentaires de Mme Patel lundi, le n ° 10 a insisté sur le fait que Boris Johnson voulait « voir les fans applaudir, pas huer » l’équipe alors qu’une minorité de fans a hué l’acte antiraciste des joueurs de prendre le genou avant le premier Euro de l’équipe. Match de 2020 contre la Croatie au stade de Wembley.

« Je pense que c’est devenu problématique », a déclaré M. Rees Mogg. « Le symbole de la prise de genou est devenu associé au BLM [Black Lives Matter] mouvement et c’est là que la controverse devient très apparente et très vive.

S’exprimant sur son podcast hebdomadaire hébergé par Maison conservatrice, le leader des Communes a déclaré : « Le mouvement BLM est un mouvement marxiste qui veut faire des choses comme financer la police, et n’est pas sympathique à nos structures civiles actuelles.

« D’un autre côté, je pense que les footballeurs montrent qu’ils sont opposés au racisme et cela a été une longue bataille dans le football avec des choses comme Kick It Out qui ont connu un succès remarquable mais où il y a encore, inévitablement, plus à faire.

« Je pense que la difficulté réside dans le symbolisme qui s’est attaché à prendre le genou, qui est en fait un problème américain qui concerne les gens à genoux pendant l’hymne national qui est chanté avant toutes sortes de jeux aux États-Unis, d’une certaine manière que ce n’est tout simplement pas au Royaume-Uni.

Pressé sur ce qu’il pensait que les fans huaient lorsque les joueurs se mettaient à genoux, M. Rees Mogg a déclaré: « Je pense qu’ils huent le mouvement BLM – je pense que c’est assez clairement une réaction à ce que l’on sait maintenant du BLM et du message politique sous-jacent qui est celui qui n’est pas sympathique au Royaume-Uni en tant que nation ».

Interrogé pour savoir s’il pensait qu’ils étaient racistes, il a répondu : « Non, je ne pense pas qu’il y ait de preuves qu’ils soient racistes. Je pense que les qualifier de racistes revient à attribuer injustement des opinions à des personnes qui ont fait partie d’un mouvement – ​​le football – qui a fait d’énormes progrès pour réduire le racisme. »

« Je pense que l’objection à cela [taking the knee] est la politisation à travers le mouvement BLM plutôt que l’immense arrière-pays du racisme dans le football.

S’exprimant également mercredi, cependant, Michael Gove, le ministre du Cabinet, a suggéré le Horaires Radio que les gens devraient avoir la possibilité de montrer leur « force de sentiment contre les préjugés » en prenant le genou.

Lorsqu’on lui a demandé si Boris Johnson soutenait les joueurs prenant le genou la semaine dernière, un porte-parole du n ° 10 a répondu: « Oui. Le Premier ministre respecte le droit de tous à manifester pacifiquement et à faire connaître leurs sentiments face aux injustices. Le Premier ministre veut voir tout le monde derrière son équipe pour les encourager, pas pour huer. »

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré récemment que les joueurs devaient « reconnaître l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société » et « leur donner la confiance nécessaire pour défendre leurs coéquipiers et les choses qui comptent pour eux en tant que personnes ».

« Je n’ai jamais cru que nous devions nous en tenir au football », a-t-il déclaré. expliqué dans un long article pour le Tribune des joueurs site Internet exposant son point de vue. M. Southgate a parlé d’une « responsabilité envers la communauté au sens large d’utiliser ma voix », ajoutant: « Les joueurs aussi ».

Dans une déclaration ce week-end, la Football Association a soutenu Southgate, déclarant: «Il ne fait aucun doute pourquoi les joueurs se mettent à genoux et ce que cela représente dans un contexte footballistique. Nous encourageons ceux qui s’opposent à cette action à réfléchir au message que vous envoyez aux joueurs que vous soutenez. »