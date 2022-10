Jacob Rees-Mogg dans une ligne de copinage après qu’un partenaire commercial a été nommé pair et ministre

Jacob Rees-Mogg est pris dans une querelle de copinage après que le partenaire de sa société d’investissement a soudainement été nommé pair et nommé ministre du gouvernement.

Dominic Johnson a cofondé Somerset Capital Management avec le secrétaire aux affaires – tous deux gagnant plusieurs millions de la société, notamment grâce à la chute de la livre après le vote sur le Brexit.

Maintenant, M. Johnson a été nommé ministre à la fois au Cabinet Office et au ministère du Commerce international, a révélé une annonce glissée sur le site Web du gouvernement.

Cette décision intervient au milieu d’une controverse sur les liens étroits du cabinet avec les financiers de la ville, après que le chancelier Kwasi Kwarteng a célébré son mini-budget avec les gestionnaires de fonds spéculatifs.

Le paquet a procuré d’énormes gains aux banquiers et aux financiers, dont certains ont également fait fortune en vendant à découvert la livre alors que sa valeur a de nouveau fortement chuté.

M. Johnson a fait don d’énormes sommes au parti conservateur et en a été le vice-président entre 2016 et 2019.

Nick Thomas-Symonds, secrétaire au commerce international fantôme du Labour, a déclaré: «Après avoir fait chuter l’économie avec des réductions d’impôts non financées pour les salariés les plus riches et levé le plafond des bonus des banquiers, il est difficile de croire que les conservateurs ont nommé un fonds d’actifs non élu. directeur du gouvernement – qui se trouve être un donateur du parti.

“Alors que des millions de travailleurs sont confrontés à des choix angoissants quant à l’essentiel qu’ils peuvent se permettre, Liz Truss – une fois de plus – montre qu’elle n’est pas de leur côté.”

Sarah Olney, porte-parole du Trésor libéral démocrate, a déclaré : « Malheureusement, c’est exactement ce à quoi nous nous attendions lorsque Liz Truss a nommé Jacob Rees-Mogg pour diriger la politique commerciale de la Grande-Bretagne ; des emplois pour les copains du parti conservateur tout en réduisant les impôts des grandes banques et des milliardaires.

Le communiqué du gouvernement a déclaré: «Dominic Johnson CBE a été nommé ministre d’État conjointement au ministère du Commerce international et au Cabinet Office le 2 octobre 2022.

Dominic a passé les 25 dernières années dans la finance entrepreneuriale et internationale », a-t-il déclaré, ajoutant:« Il a créé diverses entreprises pointcom au début des années 2000 et est finalement passé à la gestion d’actifs en 2001. »

M. Mogg a cessé de recevoir des salaires de Somerset Capital Management en 2019, mais reste un actionnaire, censé être au plus bas de l’adolescence.

On pense que le fidèle Brexiter a empoché au moins 7 millions de livres sterling de dividendes de la société depuis le référendum sur l’UE en 2016 et qu’il recevait environ 15 000 livres sterling par mois de la société en plus du salaire de son député.

M. Johnson a été nommé après que le directeur général de longue date de Legal & General ait refusé un poste de ministre de l’investissement.

Sir Nigel Wilson a décidé qu’il préférerait rester dans la société d’assurance, d’épargne et de retraite qu’il dirige depuis plus d’une décennie, Les temps signalé.