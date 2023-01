Jacob Rees-Mogg condamné pour avoir qualifié les accusateurs d’intimidation de Raab de “flocons de neige”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jacob Rees-Mogg a été condamné pour avoir laissé entendre que ceux qui accusaient le vice-Premier ministre Dominic Raab d’intimidation étaient “trop ​​flocons de neige”.

L’ancien ministre du cabinet a fait ces commentaires en réponse à des questions sur le traitement présumé des fonctionnaires par M. Raab – faisant l’objet d’une enquête indépendante ordonnée par Rishi Sunak.

“Je pense que nous devons faire légèrement attention aux allégations d’intimidation”, a-t-il déclaré à Sky News. « Nous ne devons pas être trop floconneux à ce sujet. Les gens doivent pouvoir dire que ce travail n’a pas été assez bien fait et qu’il doit être mieux fait.

M. Rees-Mogg a déclaré que l’intimidation était “une ligne très difficile à juger” et “pas un problème simple dans la plupart des cas”.

Il a ajouté : « Est-il raisonnable d’exiger des professionnels expérimentés et bien rémunérés un niveau de service de qualité ? Et puis vous devez juger si cette ligne a été dépassée. Mais je crains que nous devenions un peu floconneux à ce sujet.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, l’a accusé de “banaliser l’intimidation”, en disant : “Même selon les normes de Rees-Mogg, c’est scandaleux”.

Le dirigeant syndical a ajouté: «Un ancien chef de la Chambre, banalisant l’intimidation dont nous savons qu’elle a ruiné des vies et des carrières. Non seulement devrait-il avoir honte de lui-même, mais son chef et son parti devraient prendre leurs distances par rapport à cela.

M. Rees-Mogg a soutenu Boris Johnson pour avoir gardé Priti Patel au poste de secrétaire à l’intérieur, bien qu’il ait été constaté qu’elle avait enfreint le code ministériel pour des allégations d’intimidation.

L’ailier droit a déclaré qu’il était “tout à fait sensé” que M. Raab reste en place pendant l’enquête d’Adam Tolley KC.

Mais les députés conservateurs demandent à M. Raab de démissionner du cabinet pour éviter que l’enquête sur les allégations d’intimidation ne devienne une «distraction» majeure pour le gouvernement.

« Pourquoi prolonger la douleur ? Je pense qu’il serait juste que Dominic se retire », a déclaré l’un d’eux Le télégraphe. Un autre a déclaré: «Dominic Raab devrait partir pendant l’enquête sur l’affaire. Il est une autre distraction.

Au total, huit plaintes officielles pour brimades – démenties par M. Raab – ont été déposées contre lui, mais au moins 24 fonctionnaires seraient impliqués dans ces plaintes.

L’ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Simon McDonald, a témoigné en critiquant formellement Dominic Raab à l’enquête ordonnée par Rishi Sunak, selon Les temps.

Le whip en chef des libéraux démocrates, Wendy Chamberlain, a écrit à M. Sunak pour l’exhorter à suspendre M. Raab jusqu’à la fin de l’enquête.