Jacob Rees-Mogg condamné pour avoir qualifié les accusateurs d’intimidation de Raab de “flocons de neige”

Jacob Rees-Mogg a été condamné pour avoir laissé entendre que ceux qui accusaient le vice-Premier ministre Dominic Raab d’intimidation étaient “trop ​​flocons de neige”.

L’ancien ministre du cabinet a fait ces commentaires en réponse à des questions sur le traitement présumé des fonctionnaires par M. Raab – faisant l’objet d’une enquête indépendante ordonnée par Rishi Sunak.

“Je pense que nous devons faire légèrement attention aux allégations d’intimidation”, a-t-il déclaré à Sky News. « Nous ne devons pas être trop floconneux à ce sujet. Les gens doivent pouvoir dire que ce travail n’a pas été assez bien fait et qu’il doit être mieux fait.

M. Rees-Mogg a déclaré que l’intimidation était “une ligne très difficile à juger” et “pas un problème simple dans la plupart des cas”.

Il a ajouté : « Est-il raisonnable d’exiger des professionnels expérimentés et bien rémunérés un niveau de service de qualité ? Et puis vous devez juger si cette ligne a été dépassée. Mais je crains que nous devenions un peu floconneux à ce sujet.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, l’a accusé de “banaliser l’intimidation”, en disant : “Même selon les normes de Rees-Mogg, c’est scandaleux”.

Le dirigeant syndical a ajouté: «Un ancien chef de la Chambre, banalisant l’intimidation dont nous savons qu’elle a ruiné des vies et des carrières. Non seulement devrait-il avoir honte de lui-même, mais son chef et son parti devraient prendre leurs distances par rapport à cela.

M. Rees-Mogg a soutenu Boris Johnson pour avoir gardé Priti Patel au poste de secrétaire à l’intérieur, bien qu’il ait été constaté qu’elle avait enfreint le code ministériel pour des allégations d’intimidation.

L’ailier droit a déclaré qu’il était “tout à fait sensé” que M. Raab reste en place pendant l’enquête d’Adam Tolley KC.

Mais les députés conservateurs demandent à M. Raab de démissionner du cabinet pour éviter que l’enquête sur les allégations d’intimidation ne devienne une «distraction» majeure pour le gouvernement.

« Pourquoi prolonger la douleur ? Je pense qu’il serait juste que Dominic se retire », a déclaré l’un d’eux Le télégraphe. Un autre a déclaré: «Dominic Raab devrait partir pendant l’enquête sur l’affaire. Il est une autre distraction.

Au total, huit plaintes officielles pour brimades – démenties par M. Raab – ont été déposées contre lui, mais au moins 24 fonctionnaires seraient impliqués dans ces plaintes.

L’ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Simon McDonald, a témoigné en critiquant formellement Dominic Raab à l’enquête ordonnée par Rishi Sunak, selon Les temps.

Condamnant son comportement l’année dernière, Lord McDonald a déclaré que M. Raab était “aussi abrasif et contrôlant avec les ministres subalternes et les hauts fonctionnaires qu’il l’était avec ses secrétaires privés”.

M. Raab a déclaré aux Communes l’année dernière qu’il “réfuterait” les allégations – y compris les affirmations selon lesquelles il aurait laissé les fonctionnaires trop effrayés pour entrer dans son bureau.

Alors que deux douzaines de fonctionnaires seraient impliqués dans l’enquête, dont beaucoup en tant que témoins, certains qui prévoyaient de porter plainte ne l’auraient pas fait après avoir appris qu’ils seraient identifiés à M. Raab.

Le whip en chef des libéraux démocrates, Wendy Chamberlain, a écrit à M. Sunak pour l’exhorter à suspendre M. Raab jusqu’à la fin de l’enquête.

“Les Lib Dems doivent dire des choses comme ça, sinon personne ne leur prête attention”, a déclaré M. Rees-Mogg.