Jacob Rees-Mogg affirme que certaines parties de l’économie sont en “bon état”

Certaines parties de l’économie britannique sont en “bon état”, a déclaré le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg malgré une croissance négative, la chute de la livre, la hausse des taux d’intérêt et les craintes pour les retraites.

M. Rees-Mogg a déclaré que les derniers chiffres officiels montrant que l’économie britannique s’était contractée de 0,3% en août n’étaient qu'”une petite quantité dans une très grande économie”.

Il a insisté sur le fait que les fonds de pension “ne sont pas en danger” – malgré la chute de la livre mardi après que le gouverneur de la Banque d’Angleterre a averti que son plan d’urgence visant à protéger les pensions prendrait fin vendredi.

M. Rees-Mogg a admis que ses propres versements hypothécaires avaient augmenté ces dernières semaines. “Oui, le mien a augmenté”, a-t-il déclaré à Sky News. “Les taux hypothécaires ont augmenté pour tout le monde.”

Mais le secrétaire d’affaires qu’« il y a des morceaux de [the economy] en bon état » – soulignant un faible taux de chômage. “Je pense que l’économie a quelques bons points et quelques zones de difficulté.”

M. Rees-Mogg a ajouté: “Il y a un problème d’inflation, et le problème avec l’inflation est que la politique monétaire doit se resserrer, et si vous resserrez la politique monétaire, cela entraîne une augmentation des prêts hypothécaires et des taux d’intérêt pour les entreprises. Et ce n’est jamais facile. »

Le ministre a refusé de se laisser entraîner dans des spéculations sur la question de savoir si la Banque d’Angleterre devait prolonger son programme d’achat d’obligations d’urgence au-delà de la fin de la semaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait confiance dans le gouverneur Andrew Bailey, M. Rees-Mogg a répondu : « Oui, bien sûr… Je ne vais pas critiquer la Banque d’Angleterre ou le gouverneur. Ce n’est pas à moi de spéculer sur ce que fait la Banque d’Angleterre.

La Banque est intervenue pour la deuxième fois en autant de jours mardi pour empêcher les “ventes de feu” des actifs des fonds de pension, alors que les commerçants continuent de se débarrasser des obligations d’État à la suite du mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng.

S’exprimant à Washington DC mardi soir, M. Bailey a averti qu’il ne pourrait plus y avoir de prolongation au-delà de la fin de la semaine.

“Mon message aux fonds (de pension) concernés – il vous reste trois jours maintenant. Vous devez le faire », a-t-il déclaré. “Une partie de l’essence d’une intervention de stabilité financière est qu’elle est clairement temporaire.”

La Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA) a mis en garde contre la fin «trop tôt» – suggérant que la Banque devrait poursuivre son programme d’achat d’obligations d’urgence jusqu’à la fin octobre ou au-delà.

L’ancien ministre des Pensions, Steve Webb, a également déclaré que M. Bailey pourrait devoir continuer à planifier au-delà du 14 octobre. “Il est parfaitement possible, bien que beaucoup ait été fait, que la Banque ait besoin de plus d’aide vendredi”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Le monde ce soir.

Grillé sur la nécessité d’une action d’urgence après le mini-budget, M. Rees-Mogg a déclaré à LBC: «Il n’est pas anormal pour la Banque d’Angleterre qu’un événement particulier se produise plus rapidement que prévu, ou n’était pas prévu. ”

Liz Truss affronte les députés mercredi pour la première fois depuis que le mini-budget fiscal de 43 milliards de livres sterling du chancelier M. Kwarteng a déclenché le chaos sur les marchés financiers.

Le député conservateur senior Mel Stride, président du comité restreint du Trésor, a suggéré que Mme Truss et M. Kwarteng pourraient devoir faire demi-tour sur certaines de leurs réductions d’impôts pour gagner le soutien des députés.

M. Stride a déclaré à la BBC que “revenir en arrière” sur les réductions d’impôts “doit être sur la table”. Il a dit à BBC Radio 4 PM programme que si le choix devenait un plan budgétaire que les marchés “ne vont tout simplement pas acheter” ou un revirement sur les réductions d’impôts, la chancelière devait être “courageuse”.

Un haut responsable n ° 10 a déclaré L’indépendant que les membres du personnel ont été chargés de réexaminer les mesures dévoilées dans le mini-budget pour voir si des changements ou des demi-tours pourraient être nécessaires.

Le responsable a déclaré que le personnel “a été invité à passer en revue les mesures et le travail de l’OBR ligne par ligne”.