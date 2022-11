Jacob Rees-Mogg a admis avoir profité de la vente de pilules abortives

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg – qui a suscité l’indignation en qualifiant l’avortement de “culte de la mort” – a précédemment admis que sa société d’investissement avait profité des pilules utilisées pour les avortements.

L’ancien ministre du Cabinet a été accusé d’hypocrisie pour son attaque contre le droit à l’avortement, à la suite de l’investissement de 5 millions de livres sterling de Somerset Capital Management dans une société indonésienne appelée Kalbe Farma.

Kalbe Farme a produit des pilules utilisées pour traiter les ulcères d’estomac, mais aurait également été utilisée par certains en Indonésie pour déclencher des avortements lorsque la nouvelle de l’investissement est apparue en 2017.

M. Rees-Mogg a déclaré à l’époque qu’il avait accepté d’avoir tiré profit de Somerset Capital Management Investissement de 4,8 millions de livres sterling dans la société indonésienne “de manière très détournée” via le versement de dividendes.

Il a dit au Miroir du dimanche: « Je ne gère pas les fonds et je ne l’ai pas fait depuis que je suis député. Mais les fonds doivent être gérés conformément aux exigences des investisseurs et non selon mes convictions religieuses.

“Ce n’est pas quelque chose dans lequel je souhaiterais investir personnellement, mais vous avez le devoir, en tant que gestionnaire d’investissement, de ne pas imposer de contraintes aux investisseurs”, a-t-il ajouté.

M. Rees-Mogg a également déclaré en 2017 : « Kalbe Farma obéit à la loi indonésienne, c’est donc un investissement légitime et il n’y a pas d’hypocrisie. La loi en Indonésie satisferait le Vatican. Ce serait une erreur de prétendre que j’aime ça, mais le monde n’est pas toujours ce que vous voudriez qu’il soit.

Le député a poursuivi : « Cette société ne procure pas l’avortement des bébés. Ce n’est pas mon argent dans ces investissements et je profite du montant total de l’argent des clients que nous détenons, pas des investissements que nous faisons.

M. Rees Mogg n’a pas investi de son propre argent dans le fonds, s’étant retiré de la gestion des investissements de Somerset Capital Management depuis qu’il est devenu député en 2010.

Mais l’ancien secrétaire aux affaires a continué de recevoir des dividendes de Somerset Capital Management, détenant des participations dans la société qu’il a cofondée.

L’organisation néerlandaise de défense des droits des femmes Women on Waves a conseillé des femmes en Indonésie que le produit Misoprostol de Kalbe Farma – connu sous le nom de marque Invitec – était disponible en pharmacie et pouvait être utilisé comme médicament abortif.

L’Indonésie continue d’autoriser l’avortement uniquement en cas d’urgence médicale, mais de nombreux avortements se produisent dans des conditions dangereuses, selon les experts internationaux de la santé.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont accusé M. Rees-Mogg d'”hypocrisie” mardi, en lui tweetant des liens vers des articles sur l’investissement dans la société pharmaceutique indonésienne à la suite de son attaque contre l’avortement lors d’un débat à Westminster.

M. Rees-Mogg a déclaré à ses collègues députés qu’il était “mal” que l’État autorise l’avortement et a refusé d’accepter que le droit à l’interruption de grossesse soit protégé même en cas de viol ou d’inceste.

Les députés et les militants ont réagi avec horreur à ses propos, les qualifiant de « dangereux » et de « grotesques ». La députée travailliste Stella Creasy a déclaré que son point de vue montrait pourquoi le droit à l’avortement devrait être plus clairement “codifié” dans la législation britannique.