Jacob Miller: le demi-arrière échange Wakefield Trinity contre ses rivaux locaux Castleford Tigers | Actualités de la Ligue de Rugby

L’ancien demi-arrière de Wakefield, Jacob Miller, rejoint ses rivaux Castleford en 2023

Jacob Miller traverse la division du West Yorkshire pour rejoindre les Castleford Tigers de Wakefield Trinity avant la saison 2023 de la Betfred Super League.

Le demi-arrière de 30 ans a confirmé en août qu’il quitterait Trinity après huit saisons avec le club, au cours desquelles il a été nommé capitaine.

Miller a maintenant signé un contrat de trois ans avec les rivaux de Wakefield, Castleford, qui cherchaient à remplacer le demi Jake Trueman lié au Hull FC et ont hâte de commencer chez les Tigers sous Lee Radford.

“Je vais évidemment passer à un rival interurbain, mais l’équipe et l’équipe que nous construisons pour l’année prochaine sont vraiment excitantes”, a déclaré Miller.

“C’est probablement la principale chose qui m’a attiré ici. Je vais également rencontrer des visages familiers avec qui j’ai déjà joué et qui m’ont entraîné auparavant, c’est une autre chose que j’attends avec impatience.

“Ce fut une décision difficile car Wakefield a joué un grand rôle dans mon parcours ici et je n’ai que de bonnes choses à dire sur cet endroit.

“Je suis reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi, et ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. C’était un endroit formidable pour moi, mais en même temps, j’ai hâte de relever ce nouveau défi.”

Miller a été nommé joueur du match alors que Wakefield Trinity a remporté le derby face aux Tigers de Castleford plus tôt cette année

Miller a commencé sa carrière dans son Australie natale en tant que joueur boursier avec Sydney Roosters et a fait ses débuts dans la LNR avec Wests Tigers en 2011.

Il est passé en Super League avec le Hull FC deux ans plus tard et a passé deux saisons avec les Noirs et Blancs, notamment sous Radford en 2014, avant de passer à Wakefield en 2015.

La saison 2022 s’est avérée difficile pour Wakefield, mais Miller a joué un rôle central en aidant Trinity à éviter la relégation et a été nommé joueur du match alors qu’ils mettaient fin à la série de victoires de sept ans de Castleford dans les matchs de derby en juillet.

Il a également été sélectionné pour le Combined Nations All Stars pour leur international de mi-saison contre l’Angleterre, alignant les futurs coéquipiers des Tigers Kenny Edwards et Mahe Fonua.

L’entraîneur-chef de Castleford, Lee Radford, a déjà travaillé avec Miller lorsqu’il était à la tête du Hull FC

“Je suis resté en contact avec Jacob au fil des ans et en dehors du terrain, je me suis toujours bien entendu avec lui”, a déclaré Radford.

“Je lui ai dit il y a quatre ou cinq ans que je suis ravi de voir le joueur qu’il est devenu et le chemin parcouru depuis qu’il est ce novice au visage frais.

“Pour avoir l’opportunité de retravailler avec lui à ce stade de sa carrière, je pense qu’il sera formidable pour Castleford Tigers. Il a été capitaine de Wakefield pendant plusieurs années, donc il apportera ce côté vocal et hors du terrain, il va apporter beaucoup.

“Sur le terrain, il apportera énormément en raison de son organisation et de son habileté avec son jeu de coups de pied, c’est probablement un domaine dans lequel nous avons mis en évidence que nous pouvons être meilleurs.”