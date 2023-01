Jacob Latimore & More Kick It à l’événement de projection ‘House Party’

Notre genre de battage médiatique!

Les Fête à la maison l’événement de projection à Atlanta était animé par l’excellence noire, les modes dégoulinantes et quelqu’un de cool, y compris Rotimi, Régine Carter, Toya Johnson, DC jeune mouche, Lauren Speed-Hamilton, Jacqueset bien d’autres qui ont brillé sur le tapis occupé.

Fête à la maison étoiles Jacob Latimore et Tosin Cole étaient tout sourire lorsqu’ils ont présenté le Comédie remplie de camées devant un public nombreux.

Entrepreneure en série/maman blogueuse Jacky Oh et DC Young Fly ont fait tourner les têtes avec leur famille en croissance constante qui comprend maintenant Prince’Nehemiah qui a fait sa première apparition publique lors de l’événement.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Dans la réinvention moderne du classique de 1990, les femmes de ménage et les meilleures amies Damon (Tosin Cole) et Kévin (Jacob Latimore) ont du mal à garder les choses ensemble. À court d’argent, en panne de chance et confrontés à une expulsion, le couple a besoin d’une victoire majeure pour faire disparaître leurs problèmes.

Heureusement pour eux, ils sont chargés de nettoyer l’immense manoir de James Lebron alors qu’il est à l’étranger et décide d’organiser une fête géante dans une quête d’immortalité et d’argent.

Alors que la fête devient incontrôlable et que l’un des anneaux de championnat de LeBron disparaît, ils sont lancés dans une nuit folle qu’ils n’oublieront jamais.

Réalisé par Calmatique (avec un scénario de Jamal Olori et Stephen Glover), le redémarrage bruyant met également en vedette DC Young Fly, Karen Obilom, André Santino, Melvin Gregg, Allen Maldonadoet Scott ‘Kid Cudi’ Mescudi.

“La majorité de l’impression de ce film sera faite grâce aux scénaristes, Steven Glover et Swank (Jamal Olori)”, a déclaré Calmatic dans un interview avec PARI. Quand j’ai lu le script pour la première fois, j’étais dedans, et en tant que grand fan de Atlanta déjà.. Fête à la maison m’a donné ces vibrations instantanément. C’était comme si ce film serait et si Atlanta devaient être transformés en film. Dans Fête à la maisonnous pouvons explorer toutes ces possibilités et raconter des blagues folles pendant près de deux heures [laughs]. C’est un de ces films où il y aura tant de choses dedans, mais tout cela doit être inattendu. Je vais vous dire tout de suite, le jour de la sortie de House Party, il y aura huit sujets de tendance différents basés sur la folie qui se passe. Il y aura encore quelques œufs de Pâques que les fans de l’original pourront remarquer, mais ce ne sera pas comme Martin Lawrence et Tisha Campbell jouant les parents de quelqu’un. Ça ne va pas être comme ça.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Fête à la maison ouvre en salles le 13 janvier 2023.