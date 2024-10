Jacob Hoggard conclut son témoignage dans le procès pour agression sexuelle

AVERTISSEMENT : Cet article peut concerner ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent une personne touchée par ces violences. il.

Jacob Hoggard a terminé son temps à la barre des témoins lors de son procès pour agression sexuelle ce matin après que la Couronne l’a contre-interrogé sur des lacunes apparentes dans sa mémoire.

Hoggard a plaidé non coupable et affirme qu’il n’a pas violé, étouffé ou frappé son accusatrice après le concert de son groupe Hedley il y a huit ans, ni l’avoir insultée pendant la rencontre comme elle le prétend.

Le procureur Peter Keen a tenté de percer des trous dans la description faite par Hoggard d’une aventure consensuelle d’un soir, établissant que le musicien n’a pas de souvenir clair du début de l’activité sexuelle ni s’il aurait pu demander à uriner sur la plaignante.

L’ancien chanteur du groupe a déclaré à un jury cette semaine que lui et la plaignante avaient eu une aventure consensuelle d’un soir après avoir flirté et embrassé lors d’une after-party autour d’un feu de joie après le spectacle de Kirkland Lake, en Ontario.

Le procureur Peter Keen a tenté de percer des trous dans la description de la nuit faite par Hoggard lors du contre-interrogatoire mardi soir et tôt mercredi.

Il a établi que Hoggard n’a pas un souvenir précis du début de l’activité sexuelle dans sa chambre d’hôtel, s’il a pu y avoir une tentative de relations sexuelles anales, comme le prétendait la plaignante, et si Hoggard a pu demander à uriner sur la femme.

Hoggard nie les affirmations du plaignant

Dans le témoignage précédent de la femme, elle a décrit s’être sentie dégoûtée lorsque, a-t-elle dit, Hoggard l’a rejoint sous la douche après le viol présumé et lui a demandé s’il pouvait uriner sur elle. Elle a dit qu’elle lui avait dit non, mais il l’a quand même fait.

Hoggard a déclaré que c’était le contraire qui s’était produit. Il a déclaré mardi qu’après que les deux hommes eurent eu des relations sexuelles orales dans la baignoire, il lui avait demandé d’uriner sur lui et elle l’avait fait.

Keen a tenté de suggérer à Hoggard que la miction aurait été « beaucoup plus conforme à un rapport sexuel coercitif », mais l’avocate de la défense Megan Savard s’y est opposée.

« Suggérer que certains types d’actes sexuels sont intrinsèquement moins consensuels est, à mon avis, très problématique », a-t-elle déclaré.

Le procureur a tenté de reformuler la question, mais Savard s’est levé une deuxième fois.

REGARDER | Hoggard prend la parole lors d’un procès pour agression sexuelle :

« Je vais m’y opposer à nouveau, peut-être au nom de chaque personne dans la société qui a une quelconque pratique sexuelle marginale », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est une ligne de questionnement offensante. »

Keen a conclu ses questions peu de temps après.

Lors de son réinterrogatoire, Savard a obtenu plusieurs réponses de Hoggard concernant ses pratiques habituelles lors des rapports sexuels. Elle lui a demandé s’il se souvenait d’avoir réellement uriné sur la plaignante.

« Je me souviendrais qu’elle me laissait faire ça », a-t-il déclaré.

Elle a également réexaminé la question du sexe anal et a demandé si Hoggard l’aurait tenté avant les rapports vaginaux, comme le disait la plaignante.

« Je ne fais jamais ça en premier », a-t-il déclaré.

Un membre de l’équipage appelé comme témoin

Après le témoignage de Hoggard, l’éclairagiste du concert de Hedley, Jeremy Van Delft, a été appelé comme témoin.

Alors que Hoggard avait déclaré au tribunal qu’il était allé directement du concert à l’hôtel pour allumer le feu de joie, Van Delft a déclaré que le groupe et l’équipe, y compris Hoggard, s’étaient rendus dans un bar après le spectacle avant de retourner à l’hôtel.

Au feu de joie, il a dit avoir vu Hoggard et une femme parler, et à la fin de la nuit, il les a vus tous les deux retourner ensemble vers l’hôtel.

Van Delft a déclaré les avoir vus entrer dans la chambre d’hôtel de Hoggard par un couloir intérieur, et au moins deux autres membres de l’équipe ou du groupe se trouvaient dans le couloir en même temps.

Le plaignant avait donné une description similaire de son entrée dans la pièce, tandis que Hoggard avait déclaré qu’il se souvenait d’être entré par les portes-fenêtres de la pièce.

La co-avocate de Savard, Kally Ho, a également interrogé Van Delft sur la pratique courante en matière de transport du groupe, un travail que ferait quelqu’un connu sous le nom de « coureur ».

Le plaignant avait décrit être entré dans une camionnette à l’extérieur de la salle, en compagnie de membres du groupe et de quelques adolescentes, afin de se rendre à l’after-party du feu de joie. Van Delft a déclaré qu’il aurait été « improbable » et « non professionnel de la part du coureur » d’autoriser un fan non accompagné à bord du même véhicule que le groupe.

La défense devait appeler un autre membre de l’équipage comme témoin mercredi après-midi.