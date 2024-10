Jacob Elordi traîne avec les parents d’Olivia Jade sur un yacht

Jacob Elordi l’air super détendu Olivia-Jadeles gens célèbres… faisant des pompes et traînant avec toute la famille sur un yacht.

L’acteur et sa petite amie sont en vacances sur un yacht avec ses parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulliet Jacob garde les choses libres autour d’eux.

À un moment donné, Jacob s’est baissé et a commencé à faire des pompes devant tout le monde… et ils semblaient tous assez impressionnés.





Vous vous souvenez peut-être que nous avons rencontré Jacob et Olivia lors d’une autre sortie lors de ce voyage en yacht… et les deux bronzaient et profitaient de la compagnie de l’autre.

La sœur d’Olivia et son petit ami rejoignent également Jacob, Lori et Mossimo sur la mer Méditerranée… donc tout le monde fait encore plus connaissance et le couple fait monter leur relation d’un cran.

Découvrez la galerie… Comme nous l’avons dit, Jacob a fait quelques pompes sur le yacht puis a enlevé sa chemise pour montrer son physique tonique.