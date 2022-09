NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Jacob Elordi a joué le rôle d’Elvis Presley dans le prochain film de Sofia Coppola “Priscilla”, et devrait jouer aux côtés de Cailee Spaeny, qui jouera Priscilla Presley.

Basé sur les mémoires de Priscilla de 1985 “Elvis & Me”, le film racontera sa vie personnelle avec Elvis. Le livre est devenu à la fois un succès international et un best-seller du “New York Times”.

Le réalisateur acclamé s’associera à nouveau à des collaborateurs de longue date, dont le directeur de la photographie Philippe Le Sourd, la costumière Stacey Battat, la monteuse Sarah Flack et la chef décoratrice Tamara Deverell. Le film, qui sera distribué par A24 aux États-Unis, marque la troisième collaboration entre Coppola et A24.

Ses précédents films avec A24, “The Bling Ring” et “On the Rocks”, ont connu un succès critique et commercial.

EXCLUSIF: LES DERNIERS MOIS D’ELVIS PRESLEY ONT ÉTÉ AFFECTÉS DE DOULEURS PHYSIQUES ALORS QU’IL A EMBARQUÉ POUR UNE TOURNÉE ÉPUISANTE, L’AUTEUR RÉCLAME

“Priscilla”, qui sera tourné à Toronto, fait suite au biopic de Baz Luhrmann Elvis, “Elvis”, sorti à l’été 2022. Priscilla elle-même a donné son sceau d’approbation du film, qui mettait en vedette Austin Butler dans le rôle du roi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’elle ait été inondée de souvenirs en regardant le film, Priscilla a loué la vision théâtrale de Luhrmann sur la vie du roi. “J’étais un peu inquiet au début quand j’ai entendu dire que [Baz] faisait le film”, a-t-elle dit à “Aujourd’hui”. “Et à la fin, je me suis dit ‘Wow. C’est Elvis, vraiment.'”

Priscilla et Elvis se sont mariés de 1967 à 1973. Après la mort d’Elvis en 1977 à Graceland, Priscilla a aidé à établir Elvis Presley Enterprises, qui a propulsé Graceland dans une destination touristique internationale de premier plan.