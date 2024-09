Jacob Elordi se prélasse torse nu en Italie avec sa copine Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi laisse ses soucis fondre sous le chaud soleil italien… affichant son pack de six aux côtés de sa petite amie Olivia Jade Giannulli — pendant que certains aux États-Unis critiquent son récent casting dans « Les Hauts de Hurlevent ».

L’acteur et sa copine parcourent la côte italienne avec sa famille… et, de toute évidence, il a apprécié les eaux bleues rafraîchissantes de la Méditerranée – se lançant du bateau et dans les vagues à plusieurs reprises.