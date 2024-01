Jacob Elordi et Olivia Jade sont toujours ensemble malgré le rapport de rupture

Jacob Elordi et Olivia-Jade ça va fort. Malgré un rapport selon lequel le couple s’était séparé, ET a appris qu’Elordi et Jade sont toujours ensemble.

Le couple récurrent et récurrent était lié pour la première fois en 2021mais aurait rompu en 2022 et se serait réconcilié en mai de l’année dernière.

Plus récemment, le joueur de 26 ans Brûlure de sel acteur et la fille de 24 ans de Full house étoile Lori Loughlin – dont le nom complet est Olivia Jade Giannulli – étaient tous deux présents à la soirée GQ Men of the Year de novembre 2023 au Bar Marmont de Los Angeles, en Californie, bien qu’ils aient été photographiés séparément sur le tapis rouge.

Jacob Elordi à la soirée GQ Men of the Year 2023 au Bar Marmont le 16 novembre 2023 à Los Angeles, Californie – Gilbert Flores/Variété via Getty Images

Olivia Jade arrive au GQ Men Of The Year 2023 au Bar Marmont le 16 novembre 2023 à Los Angeles, en Californie. – Steve Granitz/FilmMagic

Selon TMZl’influenceur est actuellement à New York avec Elordi alors qu’il prépare son prochain Saturday Night Live héberger un concert.

SATURDAY NIGHT LIVE — Hébergez Jacob Elordi lors des promos au Studio 8H le mardi 16 janvier 2024 – Rosalind O’Connor/NBC via Getty Images

Dans un promo nouvellement publiée pour l’épisode, Elordi semble être aux prises avec l’énormité de l’hébergement SNLmettant en valeur un côté humoristique de l’acteur rarement vu.

Le clip présente Elordi aux côtés de l’invité musical Reneé Rapp, qui éblouit actuellement le public dans le rôle de Regina George dans la nouvelle itération de Méchantes filles. Elordi, apparemment nerveux, est représenté aux prises avec les bases de la navigation dans le monde. SNL scène.

Le Euphorie On peut voir la star chercher de l’aide pour descendre les escaliers depuis la porte principale jusqu’à l’avant de la plate-forme. Juste au moment où il semble avoir gagné en confiance, Elordi fait une chute comique, ajoutant une touche d’humour burlesque à la conclusion de la promo.

Paul Rhys, Jacob Elordi, Emerald Fennell, Barry Keoghan, Carey Mulligan et Archie Madekwe assistent à la première de MGM à Los Angeles "Brûlure de sel" au Théâtre de l’Ace Hotel le 14 novembre 2023 à Los Angeles, Californie. – Frazer Harrison/Getty Images