Jacob deGrom des Rangers revient en force pour son premier départ depuis 2023

Le droitier des Rangers du Texas Jacob deGrom a réalisé quatre retraits au bâton en trois manches et demi sans point vendredi soir à son retour d’une opération de Tommy John.

« J’ai dit [a teammate] « Je suis comme un bébé cerf ici : ‘je ne sais pas ce que je fais’ », a déclaré deGrom après une défaite 5-4 contre les Mariners de Seattle. « J’ai failli tomber. J’étais assez nerveux, donc revenir sur le terrain était un gros défi. Mes jambes tremblaient un peu. »

DeGrom, 36 ans, a accordé deux coups sûrs en quatrième manche et a été retiré après avoir retiré Jorge Polanco sur une balle volante au champ centre. Walter Pennington est entré et a fait rebondir JP Crawford en deuxième base, laissant des coureurs aux coins.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

DeGrom a lancé 61 lancers, dont 41 pour des prises, lors de sa première apparition dans les ligues majeures depuis le 28 avril 2023. Le double lauréat du prix Cy Young de la Ligue nationale a accordé quatre coups sûrs et n’a accordé aucun but sur balles.

Il a attribué à sa performance la note de « C ».

« C’est un moment important de lancer dans un match de ligue majeure, de ne pas avoir l’impression d’être en phase de rééducation pendant deux années consécutives », a déclaré deGrom. « Et maintenant, essayons de revenir à la normale en exécutant les lancers comme on le fait normalement et préparons-nous à jouer l’année prochaine. »

DeGrom a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 185 millions de dollars avec le Texas en décembre 2022 après avoir débuté sa carrière dans les ligues majeures avec les Mets de New York. Il a effectué six départs pour les Rangers l’année dernière avant de se blesser.

Il a subi une intervention chirurgicale pour remplacer le ligament de son coude en juin 2023. Il avait également subi la même intervention en 2010 alors qu’il évoluait dans les ligues mineures.

DeGrom a accordé un simple intérieur de Victor Robles en première manche, mais s’est sorti de la manche grâce à deux retraits au bâton. Après avoir frappé Luke Raley en début de deuxième manche, il a provoqué trois chandelles faciles au bord de l’intérieur. En troisième manche, il a dévié une balle en flèche de Robles vers le monticule avec son gant et a effectué le relais pour le retrait.

Le manager Bruce Bochy a déclaré qu’il n’avait rien vu qui l’inquiétait dans la performance de deGrom. Il a souligné la vélocité de la balle rapide de deGrom et a apprécié le fait qu’il ait « utilisé tous ses lancers », y compris le slider et le changeup.

« C’est ce que vous voulez voir, juste quelqu’un en bonne santé », a déclaré Bochy.

DeGrom a effectué quatre départs en réadaptation pour Frisco en Double-A et Round Rock en Triple-A, accordant un point mérité en 10⅔ manches pour une moyenne de points mérités de 0,84. Il a éliminé 15 frappeurs et a accordé un but sur balles.

Bochy a déclaré qu’il installerait une rotation de six hommes pour le reste de la saison pour faire de la place à deGrom et Max Scherzer, qui fait son retour samedi.

« L’objectif pour les deux prochaines saisons est de vraiment mettre les choses au point », a déclaré deGrom. « Et ensuite, on pourra les traiter comme une intersaison normale. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.