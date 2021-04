NEW YORK – Vendredi soir, alors que les Mets de New York battaient les Nationals de Washington au Citi Field, j’ai envoyé un texto à l’ancien lanceur des Mets, Frank Viola.

« Est-ce que c’est le meilleur que vous ayez jamais vu? »

Je parlais de Jacob deGrom, que Viola connaît bien parce qu’il l’a entraîné chez les mineurs il y a des années. Quand j’ai envoyé le texte, deGrom avait déjà établi un record de la Major League Baseball pour la plupart des retraits au bâton au cours des quatre premiers départs de la saison avec 50, dépassant Shane Bieber (48 cette saison) et Nolan Ryan (48 en 1978). L’as avait également retiré 15 frappeurs, un sommet en carrière, et était au milieu de ce qui est devenu le deuxième blanchissage complet de sa carrière.

Dans quelques instants, Viola a envoyé cette réponse: « Juste un autre jeu. Il est si spécial. »

À ce stade, deGrom est à la fois incroyable et déroutant. Nous nous posons probablement tous la même question: comment les meilleurs continuent-ils à s’améliorer?

Vendredi a peut-être été le meilleur début de sa carrière alors qu’il a lancé un deux frappeurs pour mener les Mets à une victoire de 6-0 contre les Nationals. C’était, sans aucun doute, l’une des meilleures performances de lanceur de l’histoire de la franchise, mais ce qui l’a amélioré, c’est que deGrom a également égalé le total de succès de son adversaire avec deux des siens, y compris un doublé de RBI.

« Il doit être d’une planète différente parce qu’il fait des choses qui semblent hors de ce monde », a déclaré le voltigeur Brandon Nimmo.

« Nous assistons à quelque chose de spécial », a déclaré le manager Luis Rojas.

« C’est une journée spéciale, spéciale, spéciale », a déclaré Tomás Nido, qui a eu l’honneur d’attraper le chef-d’œuvre.

Alors que deGrom s’échauffait avant le match, il a remarqué que ses affaires étaient vraiment bonnes – presque trop bonnes. « Cela m’a rendu un peu nerveux parce que je pense que certains de mes meilleurs départs, j’ai à peine lancé des frappes là-bas (dans l’enclos des releveurs) », a-t-il déclaré. Il a rapidement pris le monticule et a commencé à tirer des balles vers la zone de frappe tout en les localisant où il voulait.

Au troisième batteur de la nuit, Nido pensa: « OK, tu peux vraiment dire que ça va être quelque chose de spécial ce soir. » DeGrom a retiré deux championnats nationaux dans la première manche, deux dans la deuxième, puis deux autres dans la troisième. Il n’a eu besoin que de sept manches pour établir une nouvelle carrière élevée dans les retraits au bâton, car il a retiré du jeu aux sixième et septième manches.

DeGrom, qui n’a marché personne, a lancé 109 lancers, 84 pour des grèves. Il a frappé 101 mph sur sa balle rapide, qui était en moyenne de 99 au cours de cette sortie. Il a également utilisé son curseur dévastateur et son changement.

DeGrom a tout eu vendredi. Face à une formation nationale sans Juan Soto – l’un des meilleurs frappeurs du baseball – deGrom a fait ressembler son adversaire à un club de ligue mineure.

« Vous pouvez dire qu’ils sont frustrés », a déclaré Nido à propos des réactions des Nationals. « Ils essaient tous de faire des ajustements, mais il arrive un moment où il suffit de faire pencher sa casquette et de réaliser que vous faites face au meilleur lanceur du jeu. Il a juste des trucs inattaquables. »

DeGrom, deux fois lauréat du prix Cy Young, est en concurrence avec ce qu’il a fait cinq jours auparavant. D’une manière ou d’une autre, il continue de se surpasser.

Comment est-ce même possible alors qu’il est déjà élite au départ?

« Cela ne se résume qu’à un terrain à la fois. C’est comme ça que je me concentre sur un match », a déclaré deGrom. « Frappez ma place, si vous finissez par le manquer, alors quoi, vous devez faire le prochain lancement. Mais c’est cette concentration sur ce terrain que vous êtes sur le point de lancer, c’est ce que vous pouvez contrôler. Les jeux précédents, ceux-ci sont terminés, essayez de ne pas penser à eux, et maintenant il se prépare pour le prochain. «

« Je ne pense pas que je peux totalement le comprendre parce que, pour être honnête avec vous, il n’y a qu’une poignée de gens qui sont aussi bons », a déclaré Nimmo. « Il est définitivement dans une ligue à part. »

« Il est difficile de croire que cela se reproduira encore et encore », a déclaré Rojas.

Alors que deGrom fauchait les Nationals, son attaque est restée silencieuse. Cela a été le récit tout au long de son apogée: les Mets ne peuvent pas gagner les départs de deGrom.

Dans la cinquième manche, il est monté au marbre et a aidé sa cause avec un doublé RBI contre Erick Fedde pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, deGrom a présenté son athlétisme en marquant dès le deuxième rang sur le terrain durement touché de Nimmo en deux points.

Quand deGrom est allé à la batte en sixième, la foule a scandé: « MVP! MVP! MVP! » Le chant s’est poursuivi tout au long de la nuit dans une atmosphère électrique.

L’un des rugissements les plus forts est survenu à la huitième manche lorsque deGrom a quitté la pirogue pour le cercle sur le pont, signalant qu’il lancerait également la neuvième manche. Il a récompensé les fans avec un single.

« Si (les lanceurs sont) dans l’alignement, je pense que nous pourrions aussi bien être une menace et essayer de faire de notre mieux et de donner de bons coups sur le ballon », a déclaré deGrom.

Ajouta Nimmo sur la performance globale de deGrom: « Il a juste commandé tout le jeu. Il a changé le jeu. Il a gagné et changé le jeu à lui seul. … Il était juste dans un tel contrôle et si dominant. »

Peut-être que la chance a commencé jeudi lorsque deGrom s’est envolé de Chicago quelques heures avant que son équipe ne joue les Cubs. Il n’aime généralement pas partir tôt mais l’a fait cette fois-ci car avec un match de nuit au Wrigley Field, il savait que l’équipe rentrerait probablement tard. Il a deviné correctement, car certains coéquipiers sont rentrés chez eux vendredi à 5 heures du matin.

Peu de temps après, tout le monde a assisté à une performance magistrale.

Il est difficile de cerner la partie la plus impressionnante du magnifique début de saison 2021 de deGrom.

S’agit-il de ce record de radiation susmentionné? Peut-être l’ERA 0.31 leader de la MLB? Le fait qu’il atteigne .545 et qu’il ait plus de RBI (deux) que le nombre de points gagnés permis (un)?

Nous assistons à la grandeur.

Un jour, nous dirons à nos petits-enfants que nous avons regardé deGrom pitch.

« C’est incroyable », a déclaré Rojas. «Tout le monde là-dedans est ravi de faire partie de cette équipe et d’être témoin de ce que fait Jake à chaque fois qu’il reçoit le ballon.

L’as aura 33 ans en juin, mais il est toujours ancré dans la fleur de l’âge. À ce rythme, avec deGrom ne montrant aucun signe de ralentissement, cette période pourrait durer beaucoup plus longtemps que quiconque ne l’avait imaginé.

Comment réussira-t-il cette brillante performance?

Personne ne sait. Mais il trouvera un moyen. Il le fait toujours.

« C’est quelqu’un », a déclaré Nimmo, « que je suis totalement impressionné en ce moment. »

Justin Toscano est l’auteur des battements des Mets pour NorthJersey.com.