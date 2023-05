Jacob deGrom concerne, Aaron Judge, Marcell Ozuna DUI

Rumeurs MLB: le calendrier de retour de Jacob deGrom n’est pas clair

Les Texas Rangers ont été timides face aux blessures de Jacob deGrom pour commencer la saison. Bien qu’il ait figuré deux fois sur la liste des blessés, l’organisation savait que deGrom avait des problèmes préexistants lorsqu’ils l’ont signé pour un énorme contrat de 185 millions de dollars sur cinq ans. Si deGrom peut même faire la moitié de ses départs prévus en une saison, il en vaut probablement la peine, surtout s’il peut rester en bonne santé pour une course théorique en séries éliminatoires.

Néanmoins, le directeur général du Texas, Chris Young, espérait probablement que deGrom resterait un facteur pendant au moins le premier mois de la saison régulière. Cela n’a pas été le cas, et maintenant les Rangers n’ont aucune idée du moment où leur as reviendra.

Selon le Dallas Morning News, deGrom ne peut toujours jouer que des prises légères, ce qui signifie qu’il n’y a pas de véritable calendrier pour son retour au monticule à ce stade.

Cela ne signifie en aucun cas qu’il sera absent pour toute la saison, mais son calendrier IL précédemment prévu n’est plus. deGrom a abordé cela et plus il y a quelques jours :

« Je veux être là-bas », a déclaré deGrom. « Il y a une petite inflammation là-dedans, donc l’objectif est de faire tomber ça ici dans les prochains jours et de reprendre le lancer. Donc, restez optimiste à ce sujet.

Les Rangers ont raison d’être prudents avec deGrom, mais ils ont toujours besoin de lui sur le monticule s’ils veulent atteindre leur plein potentiel. La propriété a dépensé une tonne d’argent pour lui, Corey Seager, Marcus Semien et plus encore dans l’espoir que ces investissements porteront leurs fruits sous la forme de victoires et, éventuellement, d’une course en séries éliminatoires.