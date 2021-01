JACOB Blake dit qu’il a dit à ses enfants «Papa t’aime» quelques instants après avoir été abattu sept fois dans le dos par des policiers.

Trois des enfants de 29 ans ont été témoins de la fusillade en août dans le Wisconsin, ce qui l’a laissé partiellement paralysé.

Blake, en fauteuil roulant, a parlé à Good Morning America de la fusillade qui a eu lieu après que les flics ont répondu à un conflit domestique.

Les agents avaient été appelés à une adresse après qu’une femme eut signalé que son petit ami était présent et n’était pas censé se trouver sur les lieux.

Les agents présents sur les lieux ont tenté d’arrêter M. Blake, au départ à l’aide d’un taser. Lorsque Blake a ouvert la porte de son SUV et s’est penché, un policier lui a tiré sept fois dans le dos.

Parlant de l’incident sur Good Morning America, Blake a déclaré: « » Tout ce dont je me souviens à ce moment-là était un peu penché en arrière, regardant mes garçons. «

«J’ai dit: ‘Papa, je t’aime quoi qu’il arrive.’ C’est la dernière chose que je leur ai dite à ce moment-là. «

« Je pensais que ce serait la dernière chose que je leur dis », a ajouté Blake. «Dieu merci, ce n’était pas le cas.

Les trois jeunes enfants de Blake étaient sur la banquette arrière pendant le tournage.

Une vidéo a émergé plus tard de la fusillade qui a laissé Blake paralysé et a déclenché l’indignation et des manifestations à travers le pays et plusieurs nuits de troubles à Kenosha.

L’interview de Blake intervient juste un peu plus d’une semaine après que le procureur du comté de Kenosha, Michael Graveley, ait décidé que Rusten Sheskey, le flic accusé d’avoir tiré sur Blake, ne ferait pas l’objet de poursuites.

Graveley a déclaré que le policier de Kenosha, Rusten Sheskey, qui est blanc, était justifié dans son recours à la force parce que Blake, un homme noir, était armé d’un couteau, a refusé l’ordre de le laisser tomber et a fait une motion comme s’il allait poignarder Sheskey.

Sheskey a arrêté de tirer quand il a vu que Blake n’était plus une menace, a déclaré Graveley, et a immédiatement commencé à donner les premiers soins.

Graveley a déclaré qu’il restait 10 balles dans l’arme de Sheskey.

Sheskey, un flic avec plus de sept ans d’expérience dans la force, a été mis en congé administratif.

La Garde nationale a été envoyée à Kenosha à la suite de la décision du Graveley, qui devait provoquer des troubles potentiels.

Le Conseil commun de Kenosha a approuvé une résolution la semaine dernière, permettant au maire d’imposer des mesures d’urgence, notamment un couvre-feu.

Des clôtures ont été érigées autour du palais de justice local et les entreprises de la région ont fermé leurs fenêtres. Les flics ont également fermé les rues secondaires.

La famille de Blake a également organisé un rassemblement lundi soir et a défilé avec des partisans, appelant au licenciement de Sheskey, à des poursuites pénales et à sa condamnation.

Jacob Blake Sr, le père de Blake, a exhorté ses partisans à se lever contre la brutalité policière dans tout le pays.

« Levons-nous et faisons du bruit, » dit Blake Sr. « Faisons-nous entendre dans le monde entier. »

Blake a affirmé que son fils ne représentait aucune menace pour l’officier, ajoutant qu’il voulait que Sheskey fasse face à des accusations de tentative de meurtre.

« Il a essayé de tuer mon fils », a déclaré Blake Sr. « Il n’a pas essayé de faire tomber mon fils, il a essayé de tuer mon fils et il aurait pu tuer mes petits-enfants. »

La directrice exécutive du groupe communautaire Leaders de Kenosha, Tanya McLean, a exhorté les manifestants à rester pacifiques.

« Quelle que soit la décision prise, nous recherchons la non-violence », a-t-elle déclaré.

« Nous voulons que tout le monde sorte, fasse autant de bruit que vous le souhaitez, mais nous ne voulons aucune destruction de biens ou d’entreprises. Nous sommes pour la non-violence. Toute autre chose n’est pas acceptable pour cette communauté. »