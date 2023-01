Jaclyn Smith parle du nouveau film “Charlie’s Angels” dans une interview exclusive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Christopher Gabello

Cela fait plus de 40 ans que Jaclyn Smith est devenu un nom familier en tant que personnage de Kelly Garrett dans la série télévisée à succès des années 1970, les anges de Charlie. Après avoir créé un empire de la mode qui a récemment lancé sa nouvelle ligne Jaclyn Smith Fashions, l’actrice et femme d’affaires emblématique de 77 ans s’est adressée EXCLUSIVEMENT à HollywoodLa Vie si elle reprendrait le rôle si jamais on lui en donnait l’occasion. (À noter, il y a eu deux films d’action en direct qui sont nés de les anges de Charlie émission télévisée diffusée de 1976 à 1981.)

Bien que les deux les anges de Charlie films joués Drew Barrymore, 47, Cameron Diaz50, et Lucy Liu, 54 ans, Jaclyn nous a dit qu’elle serait prête à rejoindre le casting s’il devait y avoir une troisième installation. “Ouais, pourquoi pas,” dit Jaclyn à HL tout en discutant de sa dernière ligne de vêtements, qui s’est vendue sur HSN peu de temps après son lancement le 5 janvier. “Nous pourrions évoluer et montrer notre progéniture et montrer nos petites-filles”, a-t-elle ajouté.

Jaclyn a crédité le spectacle, qui mettait également en vedette la défunte actrice Farrah Fawcett et Kate Jackson, 74, entre autres, avec l’autonomisation des femmes dans l’industrie. “Avant Charlie’s, il n’y avait jamais trois femmes dans une série en tant que protagonistes. S’il y en avait, c’était, vous savez, une infirmière, une épouse ou une mère », nous a-t-elle dit. « Je pense que Charlie a fait ce pas en avant pour les femmes. Cela a apporté un peu de glamour. Il a amené des femmes indépendantes et des femmes financièrement indépendantes. Nous avons aidé à ouvrir la voie.

Ces dernières années, Jaclyn a déclaré que c’était son rôle de grand-parent pour ses deux petites-filles bien-aimées– Être un7 et Olivia Rose, 4 — qui a occupé le devant de la scène dans sa vie. Alors, que dirait-elle à l’un d’eux s’ils disaient à leur grand-mère qu’ils voulaient devenir actrice ? « Eh bien, je dirais que ça a été merveilleux pour moi. Il a vraiment. Cela m’a ouvert tellement de portes. Et je pense que si c’est ce qu’ils voulaient et qu’ils étaient sérieux, je les encouragerais », nous a dit Jaclyn.

“Il ne s’agit pas seulement de dire que je veux être actrice, il s’agit de la formation et de ce qui s’y passe”, a déclaré Jaclyn. « Rien n’est facile. Et si ça a été merveilleux pour moi, alors je l’accepterais. Parce que quand on a une passion pour quelque chose, c’est la première, c’est l’étape la plus importante. Alors, je dirais: ‘Hé, je suis juste derrière toi.’

Au fil des ans, cependant, Jaclyn a déclaré que la télévision, en général, avait radicalement changé. “La télévision est si différente de l’époque où notre émission était diffusée”, a-t-elle déclaré à HollywoodLife. « C’est juste de la télé-réalité. Mais ce n’est pas vraiment, vous savez, la réalité. Et puis il y a tous les câbles. Je ne sais pas comment les gens décident ce qu’ils vont regarder. Il y en a tellement. C’est un monde différent. J’adore franchement le moment où Charlie était passé. C’était trois réseaux. C’était un spectacle familial. C’était parfait pour moi.”

