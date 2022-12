Jaclyn Smith et Brad Allen s’embrassent dans une vidéo d’entraînement – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Jaclyn Smith76 ans, et son mari Brad Allen, 68 ans, savent entretenir leur alchimie ! Le couple a montré sa chimie lors d’une séance de transpiration conjointe publiée sur Instagram le week-end du 10 décembre. faire de l’exercice !” la les anges de Charlie icône écrite dans sa légende. Dans une deuxième vidéo d’entraînement, la star légendaire a écrit : “Nous avons décidé de monter d’un cran avec nos entraînements !”

Dans la vidéo, l’actrice et le médecin, qu’elle a épousés en tant que quatrième mari en 1997, ont été vus en train de faire une variété d’exercices, y compris des redressements assis et un où ils se soutenaient en se tenant la main. La vidéo a été coupée en Daryl Hall et Jean Oates‘ “Tu réalises mes rêves).” Vers la fin, les deux ont montré à quel point ils étaient amoureux alors qu’ils se chevauchaient et partageaient un baiser ! Jaclyn avait une fois de plus l’air intemporel dans un col roulé noir ajusté et des leggings assortis, tandis que Brad a opté pour un pantalon de survêtement bleu marine et un t-shirt gris anthracite.

Ses fans et followers adoraient la vidéo, y compris Frères Chrisagis. “J’adore ça… Aussi doux et adorable que nous vous connaissions tous les deux”, ont-ils écrit. “Le couple parfait qui aime, travaille et joue ensemble. Si merveilleux et exactement comme Dieu veut tous les couples. Merci d’avoir partagé. Nous avons vraiment apprécié de voir l’amour et le plaisir entre vous deux », ont-ils également déclaré.

“Lol tu m’as fait sourire quand il faisait les pompes. Vous placez la barre assez haut pour “nous” et nous vous aimons”, a déclaré un deuxième fan. “Aime ça. Je pense que je vais essayer ça avec mon mari ce week-end !! Rire est le meilleur pour l’âme », a également ajouté un troisième.

