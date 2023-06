Jacky Oh, le bébé de DC Young Fly, est décédé

Une mère et figure populaire sur les réseaux sociaux est décédée. TMZ a confirmé que Mme Jacky Oh, 32 ans, est décédée jeudi à Miami.

L’influenceur et ancien Wild ‘N Out star est l’amour de longue date du comédien DC Young Fly avec qui elle partage trois enfants.

Sa cause de décès n’a pas été confirmée, mais plusieurs pages de médias sociaux de chirurgie esthétique allèguent qu’elle est décédée de complications liées à un « mommy makeover », une procédure visant à améliorer le corps d’une femme après la grossesse qui comprend souvent une liposuccion, une abdominoplastie, augmentation mammaire ou lifting des seins.

Oh laisse derrière elle ses filles Nova et Nala, et un fils Prince, qui vient de naître l’année dernière.

DC Young Fly aurait tourné à Atlanta lorsqu’il a appris la tragique nouvelle. Jusqu’à présent, il n’a pas encore parlé du décès tragique d’Oh.





L’un des derniers messages d’Oh sur sa page était dédié à ses enfants;

« Je fais beaucoup mais être maman est ce que je préfère », a-t-elle écrit. 🤞🏽 Dieu m’a choisi 3X 🙏Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis un homme tellement béni ! Bonne fête des mères mamans :)”

Il y a à peine cinq jours, elle a mis en ligne une vidéo YouTube la montrant en train d’emmener ses enfants voir La petite Sirène.

Cette histoire est encore en développement…